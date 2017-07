16 nya artister till Malmöfestivalen

Icona Pop, Jerry Williams, Hurula och Dolores Haze – på fredagen släppte Malmöfestivalen ytterligare 16 nya artister.

I det senaste musiksläppet från Malmöfestivalen finns bland andra 75-åriga Jerry Williams som spelar på Stora scenen första festivalkvällen, 11 augusti 22.00.

Även popduon Icona Pop, Aino Jawo och Caroline Hjelt, kommer till Malmöfestivalen med nya singeln Girls, girls i bagaget och står även de på Stora scenen, tisdag 15 augusti 21.45.

Som traditionen bjuder blir det också Grus i Dojjan som underhåller från Stora scenen till fredagskvällens kräftskiva.

Flera lokala artister fanns också med i fredags artistsläpp.

Malmöbaserade Christine Owman, Lur, Ossler och indiepopbandet Hater. Och på torsdagskvälle, 17 augusti 21.15, visar rutinerade musikbolaget Galaxi Group upp några av stadens lokala producenter, låtskrivare och artister som till exempel rapparna Jagne och Sindri och r&b-sångerskan Chloé Gisele.

Betydligt mer långväga gäster är Los Angeles-bandet The Bronx som spelar hardcorepunk och Londonbandet Skinny Lister. Samtliga artister i fredagens artistsläpp: Icona Pop, Jerry Williams, Dolores Haze, Feivel, Hurula, Skinny Lister (UK), Sophie Zelmani, The Bronx, (US), True Moon, Christine Owman, Deville, Grus i Dojan, Lur, Ossler, Hater och Galaxi Shakedown med Jagne och Sindri, Chloé Gisele, Soleil Camara och Nick Stigell.