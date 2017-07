Stal över 90 datorer på Segevångsskolan

MALMÖ Över 90 datorer till ett värde av 182 000 kronor har stulits vid ett inbrott i Segevångsskolan.

Dessutom har det tagits ett 20-tal surfplattor till ett okänt värde.

Det rör sig om elevdatorer som försvunnit.

– Inkräktarna verkar ha planerat inbrottet noga, berättar Jonas Törnebladh, säkerhetsansvarig vid grundskoleförvaltningen i Malmö.

– In till lokalen där datorerna förvarades fanns ett kraftigt galler. Och tjuvarna måste ha haft olika verktyg med sig för att kunna få bort det.

Dessutom har förövarna brutit av en gren från ett träd och lagt på marken.

– Detta för att undvika att lämna fotspår på platsen där de har stått för att bryta sig in i skolan.

Händelsen rubriceras som grov stöld och det finns ännu ingen som gripits för dådet.

Inbrottet upptäcktes vid tiotiden i onsdags förmiddag, men ska ha inträffat någon gång sedan klockan 15 i tisdags.

Förövarna har tagit sig in genom ett fönster till skolan på Segevångsgatan. En list hade brutits upp och sedan har rutan slagits ut.

De okända personerna har tagit sig in via skolgården. Och gärningsmännen verkar ha varit helt inriktade på att ta sig in i det rum där de många datorerna förvarades.

Inga andra fönster eller dörrar hade brutits upp. Och det har inte varit någon skadegörelse i övrigt.

– Här handlar det om gods till ett högt värde. Och det lär ha varit flera personer inblandade med tanke på att det rör sig om 91 datorer och 20 iPads, säger Nils Norling, presstalesman vid Malmöpolisen.

– Det är mycket som har burits iväg och allt pekar på att gärningsmännen har haft en bil parkerad i närheten av skolan.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och säkrat vissa spår efter inkräktarna. Men nu hoppas man också få in tips från allmänheten.

– Det kan handla om iakttagelser som gjorts vid skolan på tisdagskvällen eller natten till onsdagen.

– Och då är vi intresserade både av personer som rört sig där och av bilar som kanske stått parkerade nära skolan, säger Nils Norling.

På Malmö stad är man lite förvånad över att så många bärbara datorer stulits.

– Just de här datorerna är spärrade om någon annan försöker logga in. Men det är ju inte omöjligt att de har hittat ett system för att kringgå det.

– För två år sedan inträffade det många stölder av datorer på skolor i Malmö, men den senaste tiden har det varit lugnare. Däremot var det inbrott i våras på Bulltoftaskolan och för drygt ett år sedan togs också flera datorer på Segevångsskolan, berättar Jonas Törnebladh.