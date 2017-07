Polisen bröt mot tillsynsreglerna

Lund I polisens yttrande till Riksdagens ombudsmän angående tillsynen av den unga kvinna som i november i fjol avled på arresten, framgår att personalen inte följde regelverket.

Den 20-åriga kvinnan hade skrivits ut från ett LVM-hem och blev morgonen därpå, den 4 november i fjol, omhändertagen av polis enligt lagen om berusade personer.

Hon sattes i polisens arrestcell och ansvarigt befäl bedömde att hon inte behövde sjukvård.

Kvinnan skulle få tillsyn var femtonde minut.

I myndighetens yttrande till JO uppges att kvinnan placerades i cellen klockan 05.37.

En övervakningsfilm visar flera tillsynstillfällen – personalen tittade in genom en lucka för att kontrollera andningen kl 05.48, 06.02, 06.43 och 07.12.

Detta trots att tillsyn skulle ske varje kvart. Efter kl 07.12 saknas filmsekvens fram till kl 09.09.

Vid det klockslaget har arrestpersonal gått in i cellen och vänt kvinnan i framstupa sidoläge då hon låg på rygg och snarkade.

Därefter sker ytterligare en tillsyn genom dörrluckan kl 09.36. När personalen sju minuter senare återigen går in i cellen slutar kvinnan kort därpå att andas.

Hjärt-lungräddning påbörjas och kvinnan förs med ambulans till sjukhus, där hon dödförklaras.



Myndigheten har i ett ändrat yttrande till JO konstaterat att en filmsekvens på nästan två timmar saknas och att tillsynsbladet saknar anteckningar om vad personalen iakttagit när de tittat till kvinnan.

Trots dessa brister anser polisen att tillsynen ”har hanterats korrekt och enligt gällande regler”.

Särskilda åklagarkammaren lade i februari i år ner förundersökningen då det kunde uteslutas att brott hade begåtts.