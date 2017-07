Minifestival med ungas intresse i fokus

Tilde Höst är en av de unga som har fått möjligheten att jobba med Krut under sommaren. Foto: Hanna Dockson

MALMÖ Bibliotekets avdelning Krut håller på att växa fram efter unga i Malmös påverkan. Med anledning av den så anordnades därför en Minifestival för att få in ytterligare förslag på hur avdelningen kan utvecklas som bäst.

Kreativ och jämställd det är så de unga i Malmö vill att deras avdelning på biblioteket ska vara. Den som vänder sig specifikt till åldern 14-25 år.

– Minifestivalen ser vi som en möjlighet att visa upp hur avdelningen ser ut när inget finns, men vi har ställt in ett pingisbord, tv-spelhörna och pysselhörna på prov för att det är det som toppar ungdomarnas önskemål, säger Tilde Höst. Hon är en av dem som arbetar med utvecklingen av den nya avdelningen.

Ungdomarna har på en vägg fått sätta upp små lappar med tips på vad de skulle vilja ha på plats för att biblioteket i deras ögon ska bli en mysigare plats.

Förslagen har sedan förverkligats av några ungdomar som har fått bygga små modeller som sedan har diskuterats tillsammans med Whites arkitektkontor som kommer att rita den slutgiltiga versionen. Trots att arkitektkontoret är väl känt så gillade inte ungdomarna det första förslaget utan det blev bakläxa.



– För oss unga är det viktigt att vi har en plats där vi känner oss välkomna och både kan hänga och umgås. Nu när sommaren är här kan vi förstås vara på stranden, men så fort det bli kallt så finns det inga ställen som inte kostar pengar. Det är just därför som vi vill att Kruts nya form ska bli just en plats som många villa hänga på oavsett vad man som ung har i sin plånbok. Fritidsgårdar har ju nästan helt försvunnit så det behövs något som fyller den platsen, säger Tilde Höst. Hon var själv en av dem som var besviken, men är nu glad över att kunna vara med och påverka.

Det är anmärkningsvärt att när de unga får bestämma så är det i huvudsak inte stökiga aktiviteter det handlar om, även om det finns önskemål på en musikstudio för att spela in musik. Istället är det saker man göra tillsammans och för att varva ner. Det efterfrågas till och med en liten viloplats på den nya avdelningen.

Det finns inga önskemål om att hela biblioteket måste förändras. Tvärtom uppskattar ungdomarna faktumet att det kan sitta och plugga, men det behövs något nytt enligt dem.

Slutresultatet ska stå färdigt i januari nästa år, men under kvällen fick man in ytterligare idéer som kan bidra till nya Krut.