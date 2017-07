Little Gerhard regerade

Under besökte i Höör fick Little Gerhard signera skivor.

Little Gerhard heter egentligen Karl-Gerhard, men det tyckte inte den andre Karl-Gerhard om utan tvingade honom att byta.

Höör Äntligen lyckades Åke Hjerpe locka sin idol till Höör.

Ingenting kunde stoppa det 83-årige kraftpaketet Little Gerhard som visade att gammal är äldst.

Trots att Little Gerhard hållit på i 60 år så har han aldrig uppträtt i Höör. Han har stenkoll på svenska samhällen och säger att han invigt varenda motorväg i landet.

Han har åkt igenom Höör flera gånger och säger att om man kommer norr ifrån så ser det inte mycket ut för världen.

Men om när man åker från Malmö ser det riktigt trevligt ut.

– Det är ett mysigt ställe, säger han och berättar att han bor över på Höörs gästis och att en av de anställda där kammat hans hår med sockervatten för att det inte ska bli ostyrigt.

– Det blåste så mycket så håret låg fel, men hon erbjöd sig att fixa det.

Han heter egentligen Karl-Gerhard Lundkvist men är mer känd under artistnamnet Little Gerhard.

1958 slog han igenom med buller och bång då han släppte en cover på Louis Primas ”Buona sera”.

Innan dess hade han varit sjöman, och spelat rock’n’roll.

Ep:n, där ”Buona sera” finns med, är den mest sålda 1950-tals skivan i Sverige.

Han har nu hunnit bli 83 år gammal och spelar fortfarande.

När han kör igång på Berggrenska gården bjuder han till och med på danssteg.

Det enda som kan stoppa honom skulle möjligen vara hans stomipåse. Efter att han opererats för tjocktarmscancer har han fått stomi och om den blir överfull får han näringsbrist och blir snurrig. Men i övrigt finns det inget som skvallrar om att han skulle vara en dag över 60 år.

– Jag har väldigt bra kondition. När jag blev opererad fick jag hjärtflimmer och var borta ett tag, men när jag vaknade upp så nöp läkaren mig i kinden och sa att jag är lika ful som innan, säger han och skrattar hjärtligt.

Little Gerhard har inga problem att bjuda på sig själv och rösten håller ännu.

– Jag har alltid sjungit rätt. Sjungit med magen.

Åke Hjerpe och Gerd Svensson var väldigt nöjda med bokningen.

Nästa torsdag kommer Marianne Mörck och även Rebecka K som bland annat varit med i idol.