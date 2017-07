Krog kan få vite för buller

MALMÖ Miljöförvaltningen ansöker nu hos mark- och miljödomstolen om att få utdöma ett vite på 5 000 kronor för att få besked om ljudnivån på musiken på en av krogarna på Lilla Torg.

Redan i oktober 2016 ställde Malmö stads miljönämnd krav på att restaurangen Izakaya Koi skulle utreda musikbullret från sin anläggning. Nu har miljöförvaltningen tröttnat på att inte få ut loggarna på musikanläggningen för att kunna se hur hög volymnivå som används i lokalerna.

– Då hade en av grannarna anmält i maj månad 2016 anmält att hen stördes av musiken från restaurangens uteservering, där det fanns högtalare och ibland en discjockey mellan april och sen höst, säger miljöinspektör Caroline Tandefelt.

Hen pekade på att det inte gick att sova i lägenheten på grund av ljudet från restaurangen, trots stängda dörrar, fönster och hörselskydd.

I mars samma år lämnade också Renaissance Malmö Hotel in en anmälan om buller från Izakaya Kois nattklubb, som störde hotellgästernas nattsömn.



När miljöförvaltningen tog kontakt med ansvariga för restaurangen fick de svaret att man hade små högtalare på uteserveringen och att ljudet, enligt Arbetsmiljöverkets bullerapp låg på 83 decibel 10 meter från högtalarna men ljudet var betydligt lägre utanför grannens bostad. De hade också sökt grannen utan att lyckas få tag i hen.

Miljöförvaltningen ansåg

dock att uppgifterna var bristfälliga liksom mätmetoden. Därför krävde man i oktober en fullständig utredning.

– Förra hösten krävde miljöförvaltningen via miljönämnden att restaurangen skulle utföra en akustisk utredning i grannens lägenhet och i det aktuella hotellet, berättar Caroline Tandefelt.

I kravet ingick att restaurangen både skulle mäta de ekvivalenta ljudnivåerna, maximal ljudnivå och lågfrekvent buller i samtliga rum i grannens bostad och i ett av hotellrummen på Renaissance.

Krogägarna uppmanas också att löpande mäta och föra dagbok över ljudnivåerna inomhus och på uteserveringen under verksamhetens alla öppettider. Mätningen skulle börja senast fyra veckor efter beslutet och utredningen skulle skickas in senast i juni år 2017.

Under juni månad har handläggaren på miljöförvaltningen haft flera mejlkontakter med Mikael Ahlqvist, VD på Etagegruppen, som driver Izakaya Koi och flera andra restauranger.

Han pekar på att de ljudmaskiner som har funnits på restaurangen var hyrda och har lämnats tillbaka, varför inspelat material troligen har raderats.

Ny utrustning är på väg och kommer att installeras i juni. Bolaget har också varit i kontakt med grannen och hotellet utan att få något svar. Däremot den närmaste restaurangen, som också har lämnat i ett klagomål, har restaurangansvariga haft en dialog.

– Eftersom miljöförvaltningen ännu inte har fått svar på ljudnivåerna från restaurangen skickade nyligen ansvarig miljöinspektör in en ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö om att få utdöma vitet. Det är så den juridiska processen går till, förklarar Caroline Tandefelt.

Skånskan har varit i telefonkontakt med Mikael Ahlqvist på Etagegruppen. Han säger att han är på semester och inte vill svara på några frågor under denna perioden.