Inkräktare hos 87-årig kvinna

HÖRBY

Polisen utreder ett misstänkt åldringsbrott mot en 87-årig kvinna på Lågedammsgatan i Hörby. Vid 11-tiden på onsdagen trängde sig en okänd kvinna in i 87-åringens bostad. Hon ringde på ringklockan och när 87-åringen öppnade dörren tog hon sig snabbt förbi henne och in i lägenheten.

Inkräktaren pratade på ett språk som 87-åringen inte förstod, men visade med kroppsspråket att den äldre kvinnan skulle sätta sig på en stol vid köksbordet.

Målsäganden sade att hon tänkte trycka på larmet. Då försvann den andra kvinnan in på toaletten.

När hon kom ut hade 87-åringen tryckt på larmet och telefonen ringde. Inkräktaren fick då bråttom att lämna platsen.

Det är oklart om något stals i samband med intrånget i bostaden på Lågedammsdagatan.