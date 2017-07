Guds strålar ska ge kyrkan energi

Löddeköpinge Under midsommarhelgen invigdes solcellspanelen på taket till församlingshemmet i Löddeköpinge, och redan nu planeras nästa steg – kyrkoherde Owe Backland satsar nu på att även kyrkan ska få sin energi från solens strålar.

– Guds strålar skiner på oss alla, vi måste ta vara på den gåvan.

För över tio år sedan började församlingsmedlemmarna i Löddeköpinge fundera över hur de bäst kunde ta vara på naturens kraft för att försörja kyrkan och församlingshemmet med värme och energi. Redan då pratades det om solceller, men på grund av ekonomiska hinder blev det aldrig slag i sak.

Men viljan har funnits kvar, och för sex månader sedan inleddes processen med att söka tillstånd om att få anlägga solcellspanel på taket till fastigheten, och under midsommarhelgen invigdes solpanelen.

– Det ser nästan bättre ut nu än vad det gjorde tidigare. Församlingshemmets takparti ligger idealiskt till för just denna typ av energilösning, så varför inte? Vi måste ta ansvar för vår verksamhet, säger Owe Backland, kyrkoherde i Löddebygdens församling

Solcellerna genererar omkring 22 000-kilowatttimmar på år, vilket räcker till att försörja församlingshemmet under sommarmånaderna.



Owe Backland tillsammans med sina kollegor i föreningen har redan fått mersmak på solcellslösningen, och efter semestern är det dags att börja planera nästa drag – att söka tillstånd om att få genomföra samma lösning även på kyrkans tak.

– Detta är inget som skadar byggnaden. Panelen sätts på plats med hjälp av avancerade klipps som går att plocka bort när som helst utan att lämna några spår efter sig.

Kyrkans söderliggande tak är perfekt för den här lösningen, nu ska vi bara fundera över hur vi även kan få det att se bra ut, säger Owe Backland.

Men att få tillstånd att sätta solcellspanel på kyrkan kommer kräva en mycket längre process än den för församlingshemmet.

– Här är det andra lagar och regler som gäller. Vi ska ansöka om bygglov, om tillstånd från riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Vi måste se till att vi följer kulturminneslagen och sedan få de bidrag som behövs. Detta är inget som kommer hända i morgon eller ens nästa år.

Arbetet med att förse församlingshemmet med solceller kostade cirka 350 000 kronor och betalades bland annat med bidrag från staten.

Kyrkan förburkar omkring 70 000 kilowattimmar per år och att anlägga solceller på byggnaden väntas bli ett mer omfattande arbete.

– Vi försöker arbeta hållbart och har sett vilken tillgång detta är. Guds strålar skiner på oss alla, vi måste verkligen ta vara på den gåvan, avslutar Owe Backland.