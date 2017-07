Flera djur i Sverige riskerar utrotning

Varg, lo och fjällräv. Det är några av arterna som riskerar utrotning till följd av "mänsklig överbofolkning" enligt en ny studie.

Vi är mitt inne i en massutrotning av olika djurarter. Och flera av dem som ligger illa till har sin hemvist i Sverige. Detta rapporteras det om i en ny studie som publicerats i den amerikanska vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences skriver SVT Nyheter.

Bland arterna i Sverige som ligger i farozonen märks fjällräv, lo, ängshök, varg och järv.

– Situationen har blivit så dålig att det vore oetiskt att inte använda starka ord, säger professorn Gerardo Ceballos som lett studien.

Den främsta orsaken till situationen är enligt forskarna ”mänsklig överbefolkning och överkonsumtion, speciellt av de rika”.