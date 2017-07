”Det går väldigt fort även i en liten okart”

Höör En av världens bästa gokartförare bor i Sätofta.

Förra året kom han trea i VM, i år satsar han för fullt på vinst.

Hyllan ovanför soffan i Benjamin Törnqvist Perssons lägenhet bågnar nästan av alla priser. Då har han ändå rensat bort en hel del.

Men så är han också en av världens bästa gokartförare. Förra året kom han trea på VM och i år satsar han fullt ut på vinst.

Men det kräver mycket arbete för att nå toppen inom gokart. Det är lågt ifrån den sport som är populär för svensexor eller en rolig eftermiddag.

Benjamin Törnqvist Persson tar en kurva i 90 kilometer i timmen, bara några centimeter från banan.

Just att våga köra så fort kräver mentalt arbete, säger Benjamin som under tisdagen gör sig redo för att åka till SM i Kristianstad.

Han är bekant med banan eftersom det är där han tränar. Pappa Yngve Persson har även hjälpt till att samla in pengar för att bygga banan som nu är en av de bästa i världen.

Det är även där en EM-deltävling går senare i år.

Benjamin är utomlands och tävlar ungefär 13-14 gånger varje år. Däremellan hinner han även vara i Thailand med familjen under två månader på vintern.



Han jobbar för ett företag som bygger järnväg och där är de överseende med att han är bort mycket.

– Man kan väl säga att företaget sponsrar mig, säger Benjamin.

Att ägna sig åt gokart har även krävt att han hoppat av skolan efter nian, vilket han inte ångrar.

– Jag tror nog att jag kommer att klara mig. Om jag jobbar och får yrkesintyg så hoppas jag att det ska gå, säger han.

Tidigare i somras var han i Frankrike för att tävla i en EM-deltävling. Men tyvärr gick det inte som planerat.

– Det är så att om man gör ett litet misstag så kan det vara stolpe ut. Det är mycket som ska stämma för att få till det i ett lopp, säger han och berättar att han inte fick till tiden och därmed en dålig placering i finalen.

I EM kör de tävlande tre deltävlingar och poängen från de olika tävlingarna räknas ihop. Det innebär tyvärr att Benjamin inte har en chans att vinna EM – i år i alla fall.

– Min tanke är att vinna något stort innan jag eventuellt byter till ett annat fordon. Det hade varit roliga med ett tyngre fordon.

Drömmen är att köra Formel 1, men för det krävs mycket pengar. Mer än vad Benjamin tror att han kan få ihop.

– Det hade varit underbart, men det är bara att glömma. Det finns så himla få som kan göra det, säger han.