Att föda barn är en klimatbov

LUND För att bli en sann klimatvän bör man undvika att flyga långt, bli vegetarian, sälja bilen och skaffa färre barn.

Det slås fast i ny forskning från Lunds universitet.

Forskarna menar att de nya resultaten kan tjäna som vägledning för människor som vill leva på ett för planeten hållbart sätt.

I studien har de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck identifierats. Slutsatserna gäller om man lever i den utvecklade delen av världen.

– Nu har vi en bättre uppfattning om vilka personliga val som gör mest skillnad för klimatet. Det gör att vi kan fokusera på de handlingar som har störst effekt, säger Kimberly Nicholas i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Han är verksam vid Lund University Centre for Sustainability Studies och en av författarna till studien.

Enligt forskarna kan man genom att välja en växtbaserad kost spara 0,8 ton av koldioxidekvivalenter per år (ett mått på utsläpp av växthusgaser).

Genom att undvika en flygresor över Atlanten kan man spara 1,6 ton koldioxidekvivalenter per tur och returresa.

En person som väljer att leva bilfritt kan vidare spara 2,4 ton av koldioxidekvivalenter per år.

Dessa siffror kan jämföras med att forskare rekommenderar att en individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås.

Idag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU, 13.5 ton för Kanada, 16,3 ton för Australien och 16,4 ton för USA.

Slutligen kan valet att inte ha ännu ett barn (eller inget barn alls) spara in motsvarande 58,6 ton av koldioxidekvivalenter per år – baserat på alla framtida ättlingars utsläpp.

Kimberly Nicholas, och huvudförfattaren Seth Wynes, verksam vid University of British Columbia, är medvetna om att steget till att leva efter rönen kan upplevas som stort.

– Samtidigt kan vi inte längre ignorera den klimatpåverkan vår livsstil faktiskt har. Genom att anamma åtminstone några av dessa val kan vi göra en förändring som kan få en positiv effekt under vår livstid. Unga människor är också i en tid i livet när de är mer öppna för att göra förändringar.