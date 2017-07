Våta sommaräventyr i skånska vildmarken

Staffanstorp/Klippan Nio barn och tre ledare från Skåningens fritidsgård gav sig under måndagen iväg på en kanotfärd längst Rönne å. Omkring 20 kilometer paddlades, fiskar fiskades och endast en person lyckades med bedriften att kantra i kanoten – med andra ord ett lyckat sommaräventyr för några av Staffanstorps unga.

Ali Al-Kefagy är fritidsledare i Staffanstorp kommun. Tillsammans med sina två kollegor Amar Habib och Andreas Andersson tog de med sig nio äventyrslystna barn på en kanotfärd i den skånska vildmarken.

I måndags morse packades sex kanoter med förnödenheter inför den omkring 20 kilometer långa resan längst Rönne å.

Resan startade från Gunnarödsbron i Billinge för att fem timmar senare avslutas vid destination Rönneådalens Sport och fritid i Ljungbyhed.

– Vi har verkligen kämpat! Vi stannade på vägen för att ta äta lunch, men det var en lång resa längst ån innan vi äntligen kom fram till vindskydden här, berättar Ali Al-Kefagy.

Skånska Dagbladet träffade deltagarna under tisdagsmorgonen. Natten hade då spenderats i tält och vindskydd.

Mästerfiskaren Simon Mc Kinnell, 12 år från Staffanstorp, var med på resan för att göra det han tycker är roligast – fiska.

– Det har varit jätteroligt att paddla, men roligast är det att fiska. Jag har fiskat många gånger förut och idag har jag fått två abborrar som jag kastade i igen, säger Simon Mc Kinnell som spenderade natten i ett vindskydd tillsammans med några av de andra deltagarna. Kallt och hårt – men absolut något han skulle kunna tänka sig att göra igen berättar han.

Även Lukas Wahl, 10 från Genarp, deltog under resan. Han lyckades bland annat att kantra med kanoten och fick sig ett dopp i ån.

– Jag skulle bara tvätta mitt ansikte, och plötsligt slog kanoten runt.

Men hela, rena och torra gjorde de tolv deltagarna sig redo för hemfärd under tisdagsförmiddagen. Och efter att ha öst kanoterna från nattens regnrester och packat tälten var de redo att ta sig an de dryga två milen hemåt.