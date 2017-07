Tjuvar bröt sig in – stal godis

LÖVESTAD När personal kom till Östra Färsbadet klockan 7.30 på onsdagen upptäcktes att tjuvar brutit sig in under natten.

Genom att klippa sönder kedjan till grindarna in till Östra Färsbadet tog sig en eller flera gärningsmän någon gång mellan klockan 21 på tisdagen och 7.30 på onsdagens morgon in på området.

Väl inne på badet slogs ett fönster till kiosken sönder och tjuvarna tog sig in.

Här plockade de på sig godis till ett okänt värde.

Det är oklart om något mer än godis stulits från kiosken men i nuläget är det vad som polisanmälts.