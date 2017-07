Spårväg tar allt mer form

Håltagning i en dagvattenbrunn, som ska ersättas, pågick vid sjukhuset under tisdagen.

Tunneln under E 22:an måste breddas för att ge plats åt spårvagnarna. Bygget av denna passage är i full gång, även under sommaren.

LUND

Få Lundabor kan ha undgått att det omfattande spårvägsbygget är i full gång i Lund. Schaktningar och anläggningsjobb pågår från centrum längs hela Kunskapsstråket ut mot ESS.

Arbetena gör inte uppehåll under sommaren.

Spårvägsbygget består av sex delmoment: ledningsomläggning, markarbeten, byggnation av spår och kontaktledningar, finplanering samt tunneln/bron förbi E 22:an.

I år sker de flesta jobb under mark, förutom när det gäller tunnel/brobygget. I slutet av året ska de delar som ligger ovan mark börja anläggas.

– Vi jobbar nedifrån och upp. Först läggs ledningarna om, framför allt i centrala staden. Då går vi ner fyra meter. Sedan bygger vi oss uppåt, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Lunds kommun.

Under sommaren ligger en del av arbetet nere på grund av semestrar, men längs vissa delar är det full fart. Det gäller dels området runt sjukhuset, dels ute vid Brunnshög och vidare ut på åkern mot ESS, uppger Pernilla von Strokirch.

– De första spåren ska läggas i mitten av hösten. Den första delen blir på Solbjer, sedan utåt och därefter går vi in mot centrum.

Bråttom är det också att färdigställa den nya infartsvägen mot sjukhuset, som ska ligga strax bortom busstationen från innerstaden sett. Den nuvarande Entrégatan försvinner.

– Vi lägger först nytt vatten och avlopp, men i september ska den nya gatan vara klar. Det är målsättningen, säger Mikael Wallin, Skanskas chef för de arbeten som sker i centrum.

Enligt Pernilla von Strokirch rullar spårvägsbygget på enligt tidtabell, dock med undantag för platsen framför Allhelgonakyrkan, där länsstyrelsen hade beslutat att arkeologiska undersökningar skulle ske. Boende har dock överklagat detta, vilket medfört ett oförutsett avbräck i planen.

– Vi har klarat detta genom att omprioritera lite. Länsstyrelsen kommer att avgöra frågan vilken dag som helst, säger Pernilla von Strokirch.

Spårvagnslinjen går från Lund C till ESS och ska, enligt politiker och planerare, fungera som Kunskapsstråkets ryggrad.

Nio hållplatser planeras längs den dubbelspåriga banan, som blir cirka fem och en halv kilometer lång.

Investeringskostnaden för infrastrukturen på 776 miljoner kronor delas mellan Lunds kommun och staten.

Vagnarna ska, när trafiken börjar rulla, vara trettio meter långa. De drivs via en luftburen kontaktledning. Varje vagn kan ta 160 resenärer. Vagnleverantör samt vagnmodell är inte ännu bestämd, uppger Lunds kommun på sin hemsida.

Vagnarna bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken. Spårvagnarna planeras avgå var 7,5 minut under rusningstid. Längs banan tillåts ingen biltrafik, endast i korsningar.

Depån ska byggas i närheten av ESS. Den beräknas kosta 200 miljoner kronor, som Region Skåne står för.

Region Skåne meddelade nyligen att bygget av depån försenas, vilket medför att spårvagnarna sätts i trafik först våren 2020 istället för september 2019 som var det tidigare målet.