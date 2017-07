Senior körde drogfull på tre hjul

ESLÖV/MARIEHOLM En narkotikapåverkad 70-åring dundrade under lördagen fram på riksväg 17 i en bil på tre hjul.

En polispatrull beordrades till riksväg 17 mellan Marieholm och Eslöv i lördags vid 11-11.20-tiden sedan flera medtrafikanter slagit larm om det vingliga fordonets framfärd.

Föraren körde mot trafikens riktning och ett av vittnena berättade att det rök från vänster framhjul och slog upp gnistor under färden.

Det är oklart när under färdens lopp mannen körde in i något och tappade hjulet, men efter att ha dånat fram på tre hjul i ungefär en mil körde mannen tillslut in i en mittrefug.

Fordonet hade plåt- och lackskador och airbagarna utlöstes när den krockade.

Polisen har gjort en rad förhör med vittnen som sett ekipagets framfart.

Mannen misstänks för vårdslöshet i trafik, rattfylleri och påverkan av narkotika samt för eget bruk av narkotika.