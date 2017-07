Oklart kring Safari och Jeremejeff

malmö Behrang Safari och Alexander Jeremejeff tvingades båda utgå när Malmö FF besegrade BK Häcken i lördags.

Under måndagen magnetröntgades de båda MFF-spelarna, en magnetröntgen som inte visade någon blödning eller bristning.

När Malmö FF bortavann mot BK Häcken och tog ett ännu fastare grepp om den allsvenska bucklan fanns det ändå lite tråkigheter för serieledaren.

Lagkaptenen Behrang Safari tvingades utgå i slutet av den första halvleken med känningar i vaden.

Målskytten Alexander Jeremejeff tvingades även han utgå med mindre än fem minuter kvar då han tog sig för ljumsken.

Under lördagen gick Malmö FF ut med besked om att de båda spelarna skulle magnetröntgas under måndagen. Nu är röntgen gjord och MFF lämnar besked på sin hemsida.

– Behrang har en känning och svullnad i vänster vad. Han har förbättrats under helgen men han är fortfarande öm. För Alexanders del rör det sig om en svullen ljumskmuskel på höger sida, säger MFF:s lagläkare Pär Herbertsson.

MFF skriver också: ” Det medicinska teamet kommer att göra nya bedömningar från dag till dag för att ha duon tillbaka så snart som möjligt.”

Med andra ord är det i allra högsta grad osäkert om de båda spelarna kan delta i onsdagens Champions League-match mot Vardar.