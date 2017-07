Fladdermössens flygning kartläggs

lund Det må vara 2017, men hittills har forskarna inte vetat hur fladdermöss manövrerar när de fångar sina byten i flykten.

Den kunskapsluckan ska nu fyllas igen.

Det är biologer vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund som studerar hur långörade fladdermöss manövrerar när de jagar och fångar till exempel insekter, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Per Henningsson, forskare vid biologiska institutionen, redogjorde för en tid sedan för de resultat som hittills kommit fram i samband med en konferens arrangerad av Society for Experimental Biology.

– Fladdermössens jakt är en prestation. Den kräver stor precision i höga farter samtidigt som de måste hantera vind, turbulens, lövverk och andra hinder runtomkring, säger han i pressmeddelandet.

För att öka kunskapen om fladdermössens aerodynamik och teknik vid olika manövrar låter Per Henningsson och hans kollegor djuren jaga byten i en vindtunnel på institutionen.

Med hjälp av flödesvisualiseringsteknik analyserar forskarna aerodynamiken och med höghastighetsfilmning hur vingarna rör sig genom luften.

– Särskilt insektsätande fladdermöss måste vara riktigt skickliga på att manövrera eftersom de ofta fångar sina byten i flykten.

Ibland flyger insekten själv, ibland sitter den på ett löv eller en trädstam och ändå lyckas fladdermusen fånga den, säger Per Henningsson.

Utöver långörade fladdermöss studerar Per Henningsson och hans forskarlag även manövreringsflykt hos insekter och fåglar. Målet är att få tillräckligt med data för att kunna jämföra de tre grupperna och på så vis öka kunskapen om aerodynamiken bakom djurens manövrering i luften.

– Vingarna är ganska olika hos de tre grupperna så man kan tro att aerodynamiken skiljer sig ganska mycket, men vi vet redan att det finns en hel del likheter. Än så länge vet vi inte hur olika eller lika de slutligen visar sig vara, man kan nog tänka sig att det blir en del överraskningar, säger han.