Brand i förråd kan ha varit anlagd

Dösjebro När räddningstjänsten kom till platsen var förrådsbyggnaden intill en villa redan övertänd – polisen utreder händelsen som mordbrand.

– Vi söker fler som gjort iakttagelser på platsen, säger Mikael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge.

Händelsen inträffade vid tretiden under söndagsmorgonen. Då ska larm kommit in till polisen om en förvaringsbyggnad intill en villa som stod i lågor. När räddningstjänsten kom till platsen ska byggnaden redan varit övertänd, men elden kunde senare släckas.

Branden ska inte ha spridit sig till några närliggande byggnader – men har inneburit en spridningsrisk och polisen utreder nu händelsen som mordbrand.

Förrådsbyggnaden ska ha tillhört en villa där en 47-årig kvinna är boende. Det är ännu oklart om det finns någon hotbild mot kvinnan.

Ingen person ska ha kommit till skada vid händelsen, och enligt polisen ska förrådet brunnit ner till grunden. Det finns ännu inga uppgifter om vad som fanns i förrådet, men en brottsplatsundersökning inleddes under måndagen.

Polisen har ingen misstänkt gärningsman, men minst två personer ska ha blivit vittnen till händelsen.

– Jag är lite osäker på exakt vad de här personerna sett. Men vi söker så klart fler som gjort iakttagelser på platsen.

Har man sett eller hört något som kan knyta någon till händelsen eller ge oss ytterligare information så tar vi väldigt gärna emot detta, säger Mikael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge.