Bostadskön tros ha blivit manipulerad

MALMÖ Den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd har polisanmält att deras kösystem har manipulerats. Dessutom har man stängt av en misstänkt medarbetare.

60 falska profiler med fel kötid som har hamnat högre i kösystemet än de borde har skapats i systemet och 28 lägenheter ska felaktigt ha förmedlats på grund av manipulationen.

– Det är upprörande att systemet är möjligt att manipulera. Våra sökanden ska kunna lita på att ingen får några fördelar i vår bostadskö, säger Krister Hjelm, som är VD för Boplats Syd.

Vid en rutinkontroll i förra veckan upptäckte Boplats Syd felaktigheter i en sökprofil för en av de bostadssökande. Sökprofilen är de data som finns om respektive sökande och som innehåller fakta om personnummer, inkomstuppgifter och kötid.

– Eftersom att det fanns tecken på att sökprofilen hade manipulerats har vi arbetet intensivt med hjälp av ett externt säkerhetsföretag och vår IT-leverantör för att utreda om det fanns fler felaktigheter, berättar Krister Hjelm.

När utredningen blev klar under måndagen visade det sig att en av Boplats Syds medarbetare misstänks ha manipulerat systemet under en period av några månader. Därför stängdes personen av under pågående utredning av manipulationen.

En polisanmälan lämnades också in till Malmöpolisen.

– Vi vill veta hur det är möjligt att över huvud taget kunna manipulera systemet. Det fortsatta utredningen ska förhoppningsvis reda ut det.

– När det gäller medarbetaren vill vi veta om misstankarna stämmer. Det kan det handla om trolöshet mot huvudman eller någon liknande brottsrubricering, förklarar Krister Hjelm.

Boplats Syd för också samtal med de drabbade fastighetsägarna MKB och Stena för att se om det är möjligt att bryta de hyreskontrakt som de 28 familjerna har skrivit på.

– Vi tittar på de juridiska förutsättningarna. Det känns inte rätt att de 28 har fått en bostad före andra, som har stått i kön länge.

Samtliga 60 profiler som misstänks ha manipulerats har plockats bort från kösystemet. De 28 som inte har fått någon bostad på grund av att andra felaktigt har gått före kommer att kontaktas av Boplats Syd liksom de 28 som felaktigt har fått en bostad.

– Vi hoppas att vi kan hitta en lösning så att ingen känner sig förfördelad. I eftermiddag går vi också ut med information till samtliga 75 000 som står i bostadskön för att berätta att systemet nu är säkrat, lovar Krister Hjelm.

Boplats Syd AB är en kommunal bostadsförmedling startades 2009 och som ägs av Malmö stad och utbudet består både av kommunala och privatägda hyreslägenheter i flera av Skånes kommuner.

Under 2016 förmedlade Boplats Syd drygt 5 338 lägenheter. Det är fler än någonsin tidigare. I kön står det just nu 75 000 betalande sökande.

Anmälan till bostadskön kan göras först den dag man fyller 17 år. Man måste vara 18 år för att kunna skriva kontrakt på en lägenhet.