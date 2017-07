Vikhemsbygget är halvvägs

Staffanstorp Få kan ha missat att det byggs för fullt runtom i kommunen just nu.

Ett av de större projekten, bygget av området Vikhem, är nu halvvägs, då etapp fyra påbörjades i början av månaden.

Grävskopornas bullrande har ersatts av fågelkvitter. Det doftar kamomill. Bara ljudet från trafiken från väg 11 som passerar förbi, bryter lugnet som råder strax efter lunchtid på fredagseftermiddagen.

De danska byggarbetarna som har sin arbetsplats här tog helg redan torsdag kväll.

Bullret från väg 11 kommer reduceras, försäkrar Kerstin Jensen, projektledare och Karolina Gnosspelius, plan- och exploateringsingenjör.

En bullervall som sitter uppe kommer förlängas allteftersom utvidgningen av området fortskrider.

När Vikhem är fullt utbyggt kommer här finns 750 bostäder, men tanken har hela tiden varit att det ska vara ”bykänsla” i området och samtidigt nära till centrum med serviceutbud och kollektivtrafik.

– Man har satsat förhållandevis mycket på området för att det inte bara ska vara ett bostadsområde, man ska vilja vistas här, säger Karolina Gnosspelius.

Huvudgatan i området ska tillgänggligöras för olika verksamheter som kontors – eller handelslokaler för att få en mer levande känsla.



Den fjärde etappen innebär, förutom bygget av bostäder, att det ska anläggas ytterligare en park i området, Vendelparken. Namnet knyter an till den historiska period som lämnat spår i underjorden, till glädje för arkeologerna som i vintras undersökte området och fann ett och annat fynd.

Vendelparken ska stå färdig i slutet av 2018 och ska erbjuda möjlighet till aktiviteter – där kommer finnas en lekplats, ett utegym och en pulkabacke.

Den som hellre promenerar kan gå en runda i det som i dag kallas Vattenparken med tre små dammar.

– Dammarna har blivit väldigt populära bland Staffanstorpsborna, det är många som går här, säger Karolina Gnosspelius.

Bostäderna som kommer byggas ska vara blandade; friliggande hus, kedjehus, radhus och flerfamiljshus och även upplåtelseformen är blandad, äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter.

Men innan exploatörerna kan ta över måste markförberedelserna bli klara. Det är den delen av projketet som nu har påbörjats.

Dagvattendammar ska anläggas, VA-ledningar och andra ledningar ska dras. Detta beräknas vara färdigt nästa år.

När även grönområdena är klara börjar bostadsbygget och någon gång under 2022 planeras för inflyttning.

Det är bara ett kvarter som ännu är osålt till exploatörer. Redan i höst börjar dock bygget av ett planerat vårdboende som kommer ligga i den här delen av Vikhem.

Detaljplan för det som kallas Vikhem V är ännu inte färdig, men om allt går enligt plan och den goda konjunkturen inte vänder, väntas hela stadsdelen vara färdigställd 2025.

Konjunkturen, ja. Att det byggs så mycket i kommunen just nu, på flera platser i centralorten och Hjärup men också i de mindre byarna, beror på det gynnsamma ekonomiska läget.

– Vi har planlagt mycket under lång tid men inte haft konkunkturen på vår sida. När konjunkturen sedan vände var det bara att börja bygga, säger Pontus Borgstrand, stadsbyggnadschef.

– Om man tittar på antalet nybyggda bostäder tror jag att vi i dag hamnar på det högsta antalet på i alla fall tio år, kanske tjugo, säger han.

– Och allt som byggs säljs fort, säger Kerstin Jensen, projektledare.

Varifrån kommer de som nu flyttar till kommunen? Det vet man inte riktigt, men en del vet man är hemvändare som flyttar tillaka när de fått barn och pensionärer som säljer större bostäder för att flytta in i lägenheter och mindre enplanshus.

En del intressenter på bostadsmarknaderna i Malmö och Lund, där priserna stadigt ökar, hoppas man från kommunens sida ska hitta till Staffanstorp.

– Det är viktigt att bostadsbygget följs upp gentemot andra verksamheter. Här i kommunen får man skolplats och förskoleplats, vi har inga köer, säger Pontus Borgstrand.

Vad betyder den här byggboomen för Staffanstorps kommun?

– Det blir en positiv spiral. Vi ser till att det byggs, folk blir glada och flyttar hit. Nästa gång blir det lättare att bygga, säger stadsbyggnadschefen.