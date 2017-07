Polis har uppslag om Julius-brand

Löddeköpinge Branden som totalförstörde Julius Hanssons villa kan ha varit anlagd. Polisen arbetar med uppslag men är i övrigt förtegen i ärendet.

Natten till torsdagen larmades räddningstjänsten till Landskronavägen i Löddeköpinge.

Den k-märkta Julius Hanssons villa stod i full brand. Efter två timmar gav brandkåren upp och lät huset brinna ner under kontrollerade former.

Kommunpolis Mikael Rydberg besöket brandplatsen.

– Det är fortfarande värmeutstrålning så jag tror inte att man kunnat göra en teknisk undersökning, säger han.

Ärendet är rubricerat som mordbrand. Mikael Rydberg säger att det finns vissa saker som tyder på att branden är anlagd.

– Vi har vissa uppslag på det, men går inte in på det närmre, säger han.

Lena Breitner