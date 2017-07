Färgglada balkonger drar blickarna till sig

Höör Bygget på den gamla badhustomten har följt schemat och är inflyttningsklart i augusti.

Med sina lysande gröna balkonger är projektet det största i år för det kommunala fastighetsbolaget.

Men fler bostäder är också på gång.

– Kunde de valt en räligare färg, undrar en förbipasserande man lite sardoniskt när han ser de limegröna balkongerna.

Enligt honom hade det varit mer klädsamt med en sval grå ton.

Joakim Wallberg, fastighetschef för det kommunala bolaget Höörs fastighets AB, säger att han annars bara har fått positiv respons på balkongfärgen.

Det var den tidigare vd:n, Kristina Forslund, som valde.

I övrigt går de två husen i vitt och grått och innehåller 16 lägenheter vardera.

De två husen är identiska med varandra, men ligger i lite olika riktning.

Det är tvåor och treor som gäller och bolaget har satsat på en hög standard i lägenheterna.

– Det här är ett byggkoncept som använts runt om i landet. Det gör att man undviker överraskningar, men samtidigt är det väldigt fritt för tillval. Vi har valt en hög standard och det känns att de här lägenheterna är rejäla, säger Joakim Wallberg.

Kommunen har hyrt åtta lägenheter för så kallat trapphusboende, vilka kommer att användas som serviceboende. Dessa lägenheter är fördelade mellan båda husen.



– Övriga lägenheter är också uthyrda, men av privatpersoner, säger Joakim Wallberg.

Från början låg det ett badhus på tomten, senare har det även varit brandstation.

Åren innan det revs på tomten har det varit begränsat med verksamhet där.

I samband med att planerna på de nya hyreshusen beslutades blev bygglovet överklagat av en granne.

– Jag förstår att vissa blev lite oroliga över förändringarna i kvarteret. Men det här är ett väldigt trevligt läge, och vi vill ge fler möjlighet att bo här.

En av de närboende har sin tomt precis intill och insynen är total.

Men trots det gick bygglovet igenom.

Den förste augusti är det inflyttning och vissa namn står redan på postboxarna i entrén.

Höörs fastighets AB är just nu inne i ett skede där företaget bygger mycket, åtminstone med Höörs-mått.

En liten bit från badhustomten ligger det som kallas för fastigheten Fyrkanten 3, vilket är den gamla apoteksbyggnaden. Där håller bolaget just nu på att bygga fyra mindre lägenheter.

Marklägenheter i Sätofta är också på gång, även om de blivit rätt så kraftigt försenade.

– Bygglovsprocessen fick göras om på grund av omständigheter som inte bolaget råder över, så vi har blivit ganska rejält försenade. Tanken var att de skulle vara klara i februari, men det finns inte en chans att vi hinner det, säger Joakim Wallberg.

Han vill inte gå in i detalj på vad som försenat processen.

När det gäller husen på badhustomten har både schemat och budgeten hållit.

Kostnaden ligger på runt 50 miljoner kronor, och enligt Joakim Wallberg hardet inte blivit några extra kostnader.

– Tack vare att vi har kört ett känt koncept har det gått smidigt. Det enda vi behövt göra utöver är att påla i marken, men det visste vi om sedan innan så det var ingen överraskning.