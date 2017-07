Beslut om HVB-hem överklagas

HÖRBY Kommunens beslut att köpa HVB-hemmet på Ernst Ahlgrensgatan för 5,8 miljoner kronor fortsätter att orsaka debatt. Förvaltningsrätten har redan fått in två överklaganden av beslutet – och ett tredje är på väg.

– Det verkar som att ett regelverk gäller för kommunen, och ett annat när vanliga kommuninvånare gör något, säger Gert Nygren (SPI).

Det var på senaste kommunfullmäktige som den styrande koalitionen (S, MP, C, L och KD) med stöd av Vänsterpartiet drev igenom beslutet att kommunen ska köpa den ombyggda enfamiljsvillan på Ernst Ahlgrensgatan 3 och använda det som HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Priset för huset sattes till 5,8 miljoner kronor.

Sedan beslutet togs har både Stefan Borg (SD) och Hörbybon Jan-Erik Persson skickat in överklaganden till förvaltningsrätten. I dagarna kommer även Gert Nygren (SPI) att lämna in ett överklagande.

– Jag anser inte att kommunen har sökt erforderliga tillstånd för att bedriva HVB-verksamhet i fastigheten. Huset är byggt som en enfamiljsvilla. Tio år efter att bygglovet godkändes inreddes även tredje våningen – utan att det fanns bygglov för det. HVB-verksamheten som drivs i huset sker dessutom i strid med detaljplanen, säger Gert Nygren.

Stefan Borg menar att fullmäktiges beslut att köpa fastigheten – som har beteckningen Hörby Bosjö 5 – strider mot kommunallagen.

I kungörelsen som utfärdades inför sammanträdet saknades det information om fastighetens registerbeteckning och adress och ”ett för allmänheten begripligt ändamål med köpet”, enligt Stefan Borg.

– Det stod bara att ärendet handlade om ”förvärv av fastighet kopplad till HVB-verksamhet”.

– Kungörelsen har inte förmedlat en korrekt uppfattning om ärendets faktiska innehåll.

– Därmed kan fullmäktiges beslut inte anses ha tillkommit i laga ordning. Det bör därför upphävas, anser Stefan Borg och hänvisar till tidigare domar där regeringsrätten har upphävt beslut om försäljning av fastigheter där det av kungörelsen inte framgått vilka fastigheter som avsetts.

Stefan Borg har även yrkat på inhibition.

Det har Jan-Erik Persson också gjort i sitt överklagande.

– Det blev inget av med inhibitionen. Det har jag redan fått besked om från förvaltningsrätten, säger Jan-Erik Persson.

Sakfrågan har dock inte prövats ännu.

– Jag har överklagat beslutet om att köpa in fastigheten eftersom jag anser att kommunfullmäktige har överträtt sina befogenheter, både när det gäller priset och prestandan på fastigheten.

– Den tekniska specifikationen stämmer inte. Det finns inte bygglov för tredje våningen till exempel. Bara ett muntligt okej från tjänstemännen på plan- och byggkontoret, säger Jan-Erik Persson.