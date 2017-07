Svårstoppat SD

Sverigedemokraterna är landets tredje största parti och har enligt opinionsmätningarna möjlighet att bli det näst största, om Moderaternas tillbakagång inte bryts. Målet är enligt Jimmie Åkesson att bli ett 30-procentsparti, vilket kan göra att partiet tävlar med Socialdemokraterna om att vara det största partiet av alla.

Angreppen på Sverigedemokraterna från övriga partier har varit hårda. Många av partiets företrädare har fällt så grova och fördomsfulla uttalanden att de kastats ur partiet eller fått åthutningar av partiledningen. Dessutom har flera företrädare dömts för brott. Men inget av detta tycks ha i någon större negativ utsträckning påverkat väljaropinionen Sverigedemokraternas ledning agerar skickligt. De har kasserat in ett växande stöd på sin mångåriga kritik av invandrings- och asylpolitiken och till stor del fått rätt när nästan alla andra partier har tvingats överge tidigare ståndpunkter och närmat sig partiets restriktiva politik.

Denna utveckling borde övriga partier ha insett och förebyggt genom ett klokare agerande. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen valde övriga partier att förflytta sig i invandringspolitiken så långt som möjligt från SD:s politik. Det är tveksamt om de skulle gjort samma sak om SD inte funnits i riksdagen. När de väl målat in sig i ett hörn fanns ingen annan väg än att backa från den egna politiken och svänga till att strama upp flykting- och asylpolitiken med gräns- och ID-kontroller, ålderskontroller och sänkta bidrag. Det har spelat SD i händerna. SD är idag toppstyrt och taktiskt skickligt. Möjligen anar partiet att invandringspolitiken förlorat en del av förmågan att fungera som röstmagnet. Därför siktar det in sig på andra nyckelgrupper. Tidigare har det ofta handlat om de äldre. I Almedalen flirtade Jimmie Åkesson öppet med de vårdanställda. Problemet för övriga partier är att SD är mest attraktivt för väljarna så länge det inte tvingas ta politiskt ansvar. Paradoxalt nog så gynnas SD därför så länge som övriga partier skyr all kontakt.

Lars J Eriksson