MFF förlänger med Olof Persson

malmö’ Malmö FF förlänger kontraktet med assisterande tränaren Olof Persson.

Det nya kontraktet gäller till och med den 31 december 2022.

– Under perioden som Olof varit här har vi haft stora framgångar och han är en stor faktor till det. Han står för kontinuitet i klubben och vi är glada att ha knutit honom till oss under en lång tid framöver, säger Daniel Andersson, sportchef i Malmö FF i ett pressmeddelande.

Olof Persson gjorde 350 matcher för MFF under sin aktiva karriär och återvände till klubben som assisterande tränare 2014. Efter det har han varit med om att vinna Allsvenskan två gånger och dessutom två gruppspel i Champions League.

– Jag känner mig otroligt glad, stolt och tacksam för att klubben i mitt hjärta visar mig ett så stort och långt förtroende. Jag trivs väldigt bra i MFF och har, som jag ser det, Skandinaviens bästa jobb om man ser till rollen som assisterande tränare, säger Olof Persson.

– Jag är också tacksam mot alla som stöttar oss i vått och torrt. Nu ser jag med stor entusiasm fram emot att fortsätta vara en del i Malmö FF:s utveckling och att vi tillsammans kan ta ytterligare kliv.