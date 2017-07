Två av tre förslag har fått 30 jaröster

SVEDALA Tre förslag har hittills kommit in till Idé Svedala. Två av dem har redan fått tillräckligt antal röster för att gå vidare.

Den 15 juni startades Idé Svedala. Efter granskning läggs de inkomna förslagen ut på svedala.se.

Som nämnts har Bengt Fahlanders förslag om prissättningen för trädgårdavfall fått 5 röster.

Då har det gått snababre för de två övriga att hämta in tillräckligt antal röster. Ett förslag om att starta olika aktiviteter för ungdomar har fått 98 jaröster. Förslaget har delats på sociala medier.

Personen som lagt förslaget gör en jämförelse med att starta något som påminner om Fryshuset i Stockholm. En stor lokal med olika aktiviteter som parkour, basket, biljard, replokaler och möjlighet att prova på dans, grafitti, instrument med mera.

Det andra förslaget gäller ett önskemål att ha separata avslutninsgdagar för grundskola och gymnasieskola i Svedala. Det har fått 46 jaröster.

Förslaget går ut på att NFU inte ska ha utsläpp samma dag som niorna har sin avslutningsfest på Törringelund.

Samtliga uppgifter baseras på antalet röster som kommit in under onsdagseftermiddagen.