Trädgårdstunnor i fokus

Bengt Fahlander med sina två trädgårdstunnor på vardera 190 liter som han numera betalar 1122 kronor för per år. Hade han valt en stor tunna hade det blivit billigare och det är den prissättningen som han ifrågasätter.

SVEDALA Bengt Fahlander blev först med att lämna in ett förslag i det nystartade forumet Idé Svedala.

– Jag tycker att det är krångligt för gemene man att hitta fram till förslagen via kommunens hemsida, konstaterar han.

Det är prishöjningen med 362 kronor per år för hämtningen av samma mängd trädgårdsavfall som fått honom att sätta sig vid datorn.

Svedala kommun har ersatt de tidigare medborgarförslagen med Idé Svedala. För att ett förslag ska tas upp till behandling krävs 30 jaröster. Just nu har Bengt Fahlander 5 röster.

– Det är långsökt att den breda allmänheten går in på kommunens hemsida och navigerar sig fram mellan de olika rubrikerna. Man måste göra en rad olika val för att hitta dit.

– Det är säkert många i kommunen som ännu inte känner till det nya forumet Idé Svedala och som vill delta i samhällsdebatten.

Bengt Fahlander är inte aktiv på sociala medier och menar att detta nästan är en förutsättning för att få några röster överhuvudtaget.

– Risken är stor att det uppstår en partisk röstning från bekantskapskretsen. Förslagsgivaren måste till tor del själv vara aktiv med att göra sitt förslag känt.



I sitt eget fall tror han inte på den möjligheten eftersom de flesta av hans bekanta inte heller är så aktiva på Facebook och liknande.

I april bytte Svedala kommun leverantör av sin sophantering, från Suez till Sysav. Den tidigare leverantören rekommenderade kunder med mycket trädgårdsavfall att välja två kärl på 190 liter istället för ett på 370.

– Tidigare betalade jag 860 kronor per år för hämtning av två 190 liters kärl. Det har alltid fungerat utmärkt.

Den nya leverantören tolkar avfallstaxan på ett sådant sätt att det blir 362 kronor dyrare per år att få två 190-liters kärl hämtade. Däremot blir det billigare om man vill ha ett kärl på 370 liter. Hämtningen av ett sådant kärl kostar 860 kronor per år.

För två 190-liters kärl betalar Bengt Fahlander 1222 kronor. Det är den prissättningen som han reagerat på.

– Jag anser att det är småaktigt och byråkratiskt att kommunen nu kraftigt ökar avgiften för hämtning av samma volym trädgårdsavfall bara för att det hanteras i två mindre kärl istället för ett stort och otympligt kärl.

Hans förslag går ut på att avgiften bör baseras på volymen av trädgårdsavfallet. Sedan ska det vara upp till var och en om man vill använda två mindre eller ett stort.

Bengt Fahlander påpekar att det är mycket smidigare att hantera två mindre tunnor vid trädgårdsarbete. Ett 370-liters kärl är stort och otympligt. Han har även fått medhåll av personalen.

– För att värna om arbetsmiljön både för personalen som hämtar avfallet och för min egen del har jag behållit mina två mindre kärl. Men det kan inte vara rimligt att vi som gör det ska betala en högre avgift när vi är med och skapar en bättre arbetsmiljö.

Bengt Fahlander flyttade till Svedala i början av 70-talet. Anledningen var hans dåvarande arbete som flygkapten och flytten till den nybyggda Sturups flygplats.

– Jag ville ha nära till jobbet och tyckte att det blev för långt att pendla från Malmö.

– Jag tycker att Svedala är en fantastisk kommun att bo i med välskötta gator och planteringar och en rad andra fördelar.

Nu återstår det att se vad som händer. För att skickas vidare måste förslaget ha fått 30 jaröster senast den 17 september.