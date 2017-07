Råttor går på gatorna i deras villaområde

Hjärup

28 stycken. Så många råttor uppger Kurt Adolfsson att han fångat med råttfällor.

Efter att en del av råttorna börjat hitta in i bostäder kräver grannar i ett villaområde åtgärder av kommunen.

På ett foto från julen 2015 poserar Kurt Adolfsson med en råtta som fastnat i en fälla. Sedan dess hävdar han att han fångat 28 gnagare på sin tomt på Skolvägen.

Råttfällorna har han fått av Anticimex. Brita Fors bor granne med Kurt Adolfsson, på Stenshögsvägen. Hon upptäckte förra våren att råttor tagit sig in i hennes jordkällare.

Anticimex kontaktades och en stor råttfälla sattes ut. Brita Fors trodde att problemet var löst. Visserligen har hon flera gånger sett råttor springa på gatan utanför och hört grannar beklaga sig över eländet.

Men det är en helt annan sak när man ser spår av dem i bostaden. I garaget har hon ett förråd med en jordkällare som används som ett extra skafferi.

– Till midsommar hade jag köpt matjesfiléer och lagt in dem i förrådet. Någon dag senare hade de gnagt upp ett hål och börjat äta av maten, berättar Brita Fors i vars jordkällare det nu finns ytterligare två råttfällor som hon införskaffat själv och preparerat med rökt skinka.



Hon tror att råttorna tar sig in genom ett gammalt rör under källaren.

– Jag har satt tegelstenar för och mitt barnbarn har hällt småsten i röret men de tar sig in ändå, säger Brita Fors som har sett råttbajs i jordkällaren.

– Jag har bott här i 35 år och vi har aldrig haft råttor förr.

De två grannarna berättar om en grannfamilj som haft råttor på tomten och uppe på vinden.

– Häromdagen tog deras hund en råtta som satt i en björk i trädgården, säger Kurt Adolfsson.

Grannfamiljen hade sådana bekymmer att en avloppsfirma var och filmade i ledningarna, utan att hitta något. När ledningarna sedan spolades upptäcktes ett trasigt rör. Nu har de hört att trottoaren ska grävas upp för att täppa till det söndriga röret.

De menar att alla grannar i området har haft råttproblem och misstänker att det är ett bygge i närheten som är orsaken.

– Vi har anmält till Anticimex och kommunen men ingen bryr sig, säger Brita Fors.

Frågan de ställer sig är – kan inget mer göras åt saken?

– Kommunen har ju ansvar för ledningar bortom tomtgränsen, menar Kurt Adolfsson.

Skånskan har under dagen sökt ansvarig på kommunen, men utan framgång.