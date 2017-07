Fritidsgård på fyra hjul rullar ut till traktens unga

ESLÖV I sommar har avståndet till fritidsgården minskat rejält. Nu är en mobil fritidsgård på rull för att möta unga ute i kommunens orter.

Den mobila fritidsgården turnerar runt till olika orter i kommunen. Tidigare har man varit i Eslöv och i veckan är man i Marieholm. Turnén fortsätter till och med vecka 31 och man stannar på följande orter under följande veckor: Vecka 27 (pågående): Marieholm Vecka 28: Stehag Vecka 29: Harlösa Vecka 30: Löberöd Vecka 31: Marieholm Du kan bland annat följa aktiviteterna via Gasverkets Facebooksida eller ladda ner Gasverkets app för att se vilka aktiviteter som väntar.

Gasverkstan inne i Eslöv har stängt igen för sommaren och istället har fritidsgården flyttat in i en minibuss som nu är på rull.

Den här veckan gör man halt i Marieholm för att möta byns unga. Satsningen på en mobil fritidsgård är ny för i år.

– Tanken är att komma ut och träffa unga som kanske inte tar sig in till stan. När vi kommer ut så här kan vi erbjuda meningsfulla aktiviteter som är gratis, säger Adrian Dauti som är fritidsledare och som är med på miniturnén.

Med sig i bussen har han några andra fritidsledare och bussen är fullastad med utrustning för avkoppling och lek.

Bollar, pysselgrejer, kubb, filtar och musik är bara några av de saker man laddat upp med. I veckan har man ställt upp vid idrottsplatsen i Marieholm. Men under Marieholmspremiären var det under måndagen lite skralt med besökare. Ett par timmar in på stoppet hade man fortfarande inte haft några besökare.

Bättre gick det när man förra veckan hade ställt upp vid Trollsjön inne i Eslöv.



– Med tanke på vädret var det rätt så många som kom, konstaterar Adrian Dauti.

Förutom att man vill möta unga tycker han att stoppen runt om i kommunen också ger en bra möjlighet att möta föräldrar på orterna.

För sommarsatsningen har man breddat målgruppen och riktar sig till unga mellan 11 och 20 år. När man stannade till vid Trollsjön var det även många föräldrar som hängde med barnen för att leka och pyssla.

– Alla är välkomna, säger Korab Ferizi som också är fritidsledare.

Det är inte bara aktiviteter vid själva bussen som erbjuds. Under veckorna ordnar man dessutom olika aktiviteter där bussen fungerar som transportmedel. Några fritidsledare stannar kvar på plats medan några fyller bussen med unga, för att åka iväg till dagens aktivitet.

– De mest populära är nog Laserdome, att köra gokart, ridning och att åka och bada, säger Adrian Dauti.

Efter veckans stopp i Marieholm fortsätter man till Stehag och sedan rullar man runt till olika orter i kommunen fram till och med vecka 31.