Besparing kan ge sänkt skolpeng

Höör Skolpengen kan komma att sänkas för att spara pengar till kommunen.

Sammanlagt handlar det om mellan 1,5 och 1,7 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden vill även att kommunstyrelsen sänker hyran för skollokaler.

Nämnden har fått en förfrågan om att spara in kostnader för tre årsarbetare, eller tre heltidstjänster, från kommunstyrelsen.

Men för att inte peka ut specifika personer på specifika skolor som blir av med jobben så vill nämnden sänka skolpengen.

– Det är enligt skollagen rektorernas och förskolechefernas uppgift att bestämma hur många tjänster man ska ha. Det kan nämnden inte göra, säger Björn Andreasson (M), ordförande i BUN.

Men för att ändå möta kommunstyrelsens krav på tre tjänster så vill nämnden alltså sänka skolpengen. Det beslutades på ett extrainsatt nämndmöte.

Björn Andreasson berättar att 1,5 till 1,7 miljoner kronor motsvarar ungefär 0,25 procent av nämndens budget totala budget på runt 600 miljoner, vilket han menar gör den föreslagna besparingen till en relativt liten sådan.

– Men det är viktigt att understryka att det här är nämndens förslag på hur vi kan spara in de tjänster som vi fått påbud av kommunstyrelsen att göra.

Hur det blir beslutas av KS i slutet av augusti.

Björn Andreasson säger även att även om skolpengen sänks så kommer den troligen ändå att öka eftersom den räknas upp med bland annat inflationen.

Men ökningen blir mindre än vad den hade blivit utan besparingen.

Skolpengen ligger på ungefär 90 000 till 120 000 kronor per elev och läsår beroende på skolform.

Utöver det har skolor även rätt att ansöka om tilläggsbelopp, exempelvis för att bekosta särskilt stöd för elever.

Den summan kan då ligga på upp till en miljon per elev och läsår.

Men den minskning av skolpengen som föreslås ska bara göras på grundbeloppet, tilläggsbeloppen påverkas inte.

Nämnden vill även, som ett led i åtstramningen, att hyresnivån för skollokaler i kommunen sänks.

– Vi ligger på ungefär 4 000 kronor mer per år och elev än andra kommuner. Vi i nämnden föreslår därför att den summan justeras nedåt.

Hyran ingår i de kostnader som skolpengen ska täcka.

Om hyran sänks frigörs 2,2 miljoner kronor till budgetarbetet, säger Björn Andreasson.

Hur kan det komma sig att Höör ligger så mycket högre i hyresnivå än andra kommuner?

– Ja, det kan man fråga sig. Det här är en diskussion som går tillbaka till 2009 då Höörs fastighets AB bildades. När vi nu tittar på siffrorna ser vi att vi ligger över genomsnittet.

Björn Andreasson säger även att nämnden inte ser fler möjligheter till besparingar i nuläget.

Totalt utgör de två förslagen besparingar på mellan 3,7 och 3,9 miljoner kronor.