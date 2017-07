Veteraner strålade samman på marknaden

HÖRBY Årets första skånska stormarknad – Hörby marknad – rullade igång på onsdagen i härligt sommarväder.

Två besökare som sken i kapp med solen var marknadsveteranerna Bert-Eric Svensson och Göran Håkansson. Här finns det rutin i massor. I år besökte de Hörby marknad för 80:e respektive 75:e gången.

Bert-Eric Svensson besökte Hörby marknad första gången 1937. Då var han bara sju år gammal.

– Vi bodde på Tågarps gård i Linderöd, och hela familjen med vänner och bekanta brukade cykla till Hörby marknad. Vi hade ingen bil på den tiden, berättade Bert-Eric Svensson när tidningen träffade honom i marknadsvimlet på onsdagen.

I år var han på plats på marknaden för 80:e året i följd. Numera bor Bert-Eric Svensson centralt i Hörby, och har marknaden runt husknuten.

– Det har förändrats mycket genom åren. Det var mer riktig handel förr. Man kunde bland annat köpa cyklar på marknaden. Idag är det mest småhandel. Jag brukar inte handla så mycket nuförtiden utan går mest runt och pratar med folk.

Bert-Eric Svensson drev ett lantbruk i Dala i nästan 50 år och åkte till Hörby marknad för att sälja grisar i många år.

– Det var spännande. Vi köpte och sålde grisar på torget, sade han.

Göran Håkansson är en annan besökare med gott om marknadsrutin. Han har hunnit avverka 75 marknader.

– Hörby marknad är en urgammal tradition som hör till sommaren. Jag har varit på varje marknad sedan 1941. Det hörde till att familjen besökte farmor och farfar i Hörby när det var marknad.

– Enda gången jag har missat Hörby marknad var när jag åkte Transsibiriska järnvägen, berättade Göran Håkansson.

En av nyheterna på årets marknad är att kommunen har flyttat ut en del av sin verksamhet till Lilla kommunhuset som finns i ett tält på marknadsområdet.

– Det gör vi för att vara där folk rör sig. Tanken är att vi ska stå här och jobba både under onsdagen och torsdagen. Det är en mix av olika tjänstemän och politiker som kommer att vara på plats, berättade Ann-Charlott Engström, kommunikationsansvarig i Hörby kommun.

När Skånskan tittade förbi var det Thore Lennartsson (C) som representerade politikerna, och han hamnade snart i en diskussion med en av besökarna om nyttan med utescenen i Karnas backe.

– Jag är nog en av få som tycker att förslaget om en utescen i Karnas backe är bra. Det kan bli jättefint, sade Rune Jönsson.

– Roligt att någon framträder som är positiv till förslaget. Avsikten med scenen är absolut inte att förstöra några naturupplevelser, försäkrade Thore Lennartsson.

En bit därifrån showade de sjungande parfymförsäljarna Micke Nilsson från Bjärsjölagård och Mattias Silanen från Mölndal.

”Oooh, killar! Kom in och titta på mina parfymer”, gnolade de och visade upp parfymsortimentet.

– Vi har 40 damparfymer, och 20 herrparfymer med dofter som ska efterlikna originalet, sade Micke Nilsson.

Inga kopior alltså?

– Nej, nej. Det bara doftar som originalet.

Är ni alltid så här glada?

– Det är vårt jobb. Vi sjunger, tjoar och dansar. Vi är säljare. Vi säljer allt! Vi var parfymgrossister innan, sen kom vi in på annat.

Sommarlovsentreprenörerna i Hörby kommun är också i farten under marknaden. Bland annat Moa Löfkvist på Moas Take Away.

Lunnamellarna som hon sålde hade strykande åtgång under förmarknaden.

– Det går bra. Jag har redan sålt ett helt paket, berättade Moa Löfqvist.

Alvar Rignell från Äsperöd högg in på en Lunnamelle.

– Vi har stuga i Norra Rörum. Det brukar bli att vi drar ner till Hörby när det är marknad. Det är en tradition.

– Man behöver ju nya kortbrallor en gång om året, och så vill man ha godis och en ”Lunne”.

Yawer Carrey och Linus Eriksson har startat Erikssons Elektronik och har det som sommarjobb tack vare sommarlovsentreprenörerna

– Vi riktar framförallt in oss mot företag. Vi säljer bland annat hörlurar, laddare och datatillbehör, berättade Yawer Carrey.