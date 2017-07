Pengar som gör nytta

Statsminister Stefan Löfvén valde i år att avstå från Almedalsveckan. Det var förstås mycket genomtänkt. Istället har han de senaste dagarna rest runt i landet och fått minst samma uppmärksamhet som om han hängt bland alla andra politiker i Visby.

Men poängerna är fler än så för statsministern och Socialdemokraterna. Genom att distansera sig från politikercirkusen i Almedalen framstår han som mer folklig än andra partiledare.

Under veckan hinner han turnera på Västkusten, på Öland och i Norrland. Besöket på Böda camping, en av Sveriges största campingplatser där många vanliga väljare semestrar, visar han att han är en man av folket.

Genom detta taktiska upplägg hamnar också finansminister Magdalena Andersson i fokus under Almedalsveckan. Medierna måste även bevaka henne även om hon bara är stand-in för statsministern.

Huvudinslaget i Magadalena Anderssons framträdande under gårdagen var utspelet om att satsa 20 nya miljarder på kommunerna.

Det är pengar som många av dessa är i skriande behov av som pressas alltmer av växande krav på resurser till vård, skola, omsorg och flyktingmottagandet där staten nästa år vältrar över stora kostnader på kommunsektorn. Men även om pengarna skrev ut av finansministern i går så löser det inte några akuta problem för kommunerna. Krissignalerna kommer allt tätare men de 20 miljarderna kommer först under nästa valperiod. Därför löser det inte på kort sikt några svårigheter när det gäller kvaliteten i välfärdssektorn.

Att det blev Magdalena Persson som fått ersätta Stefan Löfven i Almedalen tolkas av en del som att hon är en kommande partiledare och statsministerkandidat. Men det är osäkert om hon ens har dessa ambitioner. Hennes framtoning är rätt mycket den av en skicklig om än grå teknokrat. Så den dag Stefan Löfven kliver av lär personer som Anders Ygeman och Mikael Damberg också stå beredda i kulisserna.