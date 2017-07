Nu är Julia Sandell tillbaka

handboll För tre år sedan ådrog sig Julia Sandell en allvarlig knäskada under en landslagsmatch.

Efter en tuff rehab med ett stort bakslag, och tack vare en enorm vilja, är Team Eslövs storskytt nu tillbaka på handbollsplanen.

– Ett knä kan inte gå sönder mer än mitt gjorde. Men jag har aldrig varit en person som ger upp och är så otroligt sugen på att få spela handboll igen, säger Julia Sandell.

Det var under ungdoms-OS i Kina som Julia Sandell skadade sitt knä. Då var hon en av Sveriges största talanger. Nu, tre år senare, är vänsternian tillbaka.

– Jag drog av främre korsband, inre ledband och lite av menisken. Det var tre av tre grejer i mitt knä så självklart var det tungt, säger hon.

Normalt sett opererar man inte ett ledband utan det växer ihop av sig själv, men då Julias knä var så illa däran tvingades man operera ledbandet ändå.

– Delarna hade börjat växa ifrån varandra och därför blev det operation. Tyvärr hade läkarna inte erfarenhet av den typen av operation, så ett år senare drog jag korsbandet igen på grund av den misslyckade operationen.

I det läget var Sandell fullt igång med rehab och hade till och med börjat träna lättare handbollspass. Men istället för comeback fick talangen börja om från början.

Många andra hade kanske gett upp i det läget, men inte Julia Sandell.

– Jag har fått frågan flera gånger: hur skulle jag orka bygga upp mig igen? Mitt svar har alltid varit att viljan att komma tillbaka är starkare än att ge upp. Jag vet hur roligt det är med handboll och vill sluta när jag inte tycker det är roligt längre, inte på grund av skada.

Hur är det med ditt knä nu?

– Det har aldrig varit så starkt som det är nu, så det blev bra till slut. Jag har fått hjälp av framförallt min sjukgymnast Hanspeter Borgman. Utan honom vet jag inte vad jag skulle ha gjort.

Hur har de här åren med rehab varit?

– Det har gått i vågor, både fysiskt och psykiskt. Min andra rehab har ju varit längre än den första men jag känner att det blev rätt. Vi vågade inte chansa när det var en så stor skada. Handboll är allt för mig, så det enda jag vill är att fortsätta spela, säger hon.

Sandell började träna för fullt i somras och även om hon själv är blygsam berättar personer i och runt klubben att 21-åringen kommer att kunna bidra mycket redan i höst.

– Det var otroligt nervöst att börja träna men främst fantastiskt roligt, jag har saknat det så mycket. Jag vill ju kunna vara lika bra som före skadan men det gäller att ha tålamod.

Hur mycket handlar om att våga?

– Otroligt mycket. Jag litar fullt ut på mitt knä och jag kommer att spela med ett robotskydd, så jag kommer att våga satsa fullt ut, skrattar hon.

– Det handlar mer om att våga spela mitt spel och våga göra misstag. Men jag behöver mer träning och matcher.

Vad har du för mål och förväntningar med säsongen som kommer?

– Att vara med i varje match vi spelar under säsongen och försöka bidra med vad jag kan. Jag måste träna mer för att komma in i handbollsrytm, för där är jag inte på topp än.

Före skadan hade Julia Sandell, trots sin unga ålder, gjort sig känd som en skytt av rang. Därför är det föga förvånande vad hon mest ser fram emot när hon väl gör matchcomeback.

– Jag är ju en utpräglad skytt så jag ser verkligen fram emot att få gå ut och skjuta igen, säger 21-åringen.

Team Eslöv, som har haft några tuffa år och dessutom tappat Anna Bardis till H65 Höör, kommer säkerligen att dra nytta av Sandells kapacitet. Dessutom ser man ut att få en bredare trupp i år än på länge.

– Bara det att vi får in en vänsterhänt högernia i Rebecka Isaksson, det har vi saknat.

Just nu har hela laget sommaruppehåll innan man drar igång med gemensam träning igen i augusti. Men det blir inte mycket ledighet för det.

– Vi har fått program som man kör sex dagar i veckan. Och den sjunde dagen kör jag rehab för mitt knä. Men det är bara kul.

Comebacken på träningsplanen är redan gjord. Nu är det bara comebacken ”på riktigt” kvar. Den sker den 5 augusti, borta mot HK Drott.

– Jag är jätteglad över att jag har klarat av de här tre åren och att det har gjort mig starkare. Nu längtar jag jättemycket till att spela, även om det pirrar i magen när jag tänker på det, avslutar Julia Sandell.