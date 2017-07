YSTAD

Ytterligare en anmälan om inbrottsförsök på firmabil kom in till polisen i onsdags. Den här gången gjorde tjuven ett hål vid skjutdörrens låsmekanism men misslyckades att ta sig in i firmabilen som stod på Blekegatan.

Under en veckas tid fram till söndagen har nio bilar utsatts för skadegörelse, inbrott eller försök till inbrott runt om i kommunen, de flesta i centrala Ystad och de flesta var firmabilar.

Tjuvarna har stulit diesel, datorer och verktyg.