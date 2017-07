Ingen kö för att få nytt pass i sommar

MALMÖ/LUND Förutom några intensiva veckor i början av sommaren är det nu korta väntetider för att få ett pass utfärdat i Malmö- och Lundaregionen.

– Folk har vant sig vid att boka tid via Internet eller telefon för att söka pass. Därför fungerar det bättre i sommar, säger Elin Livås, passhandläggare på passexpeditionen i Malmö.

På måndagen var det cirka en veckas väntetid för att boka en tid på passexpeditionen i Malmö.

När man väl har var på expeditionen och ansökt tar det upp till fem vardagar innan man kan hämta ut sitt pass.

Nu i juli har den värsta ruschen lagt sig. De allra flesta planerar sin semester i förväg och ansöker därför om pass under perioden slutet av april-början av juni.

– I snitt utfärdar vi mellan 400 och 500 pass per dag. I sommar har vi också märkt att fler ansöker om tillfälliga pass, kanske beroende på vädret.

– Vi hade 23 ansökningar bara i fredags och 19 idag, vilket är mer än vanligt, berättar Elina Livås.

Det är bara på passexpeditionen på Drottninggatan i Malmö och på Malmö airport som tillfälliga pass kan utfärdas för de som ansöker och kommer från hela Skåne.

Under våren har man även haft drop in, vilket har minskat på passköerna. Det är bara i Malmö det finns drop in, fast inte i sommar.

Situationen är helt annorlunda mot 2016. Då var det fullbokat i flera månader på samtliga skånska passexpeditioner när ruschen började i april.

Det berodde både på att passpolisen införde det nya bokningssystemet för både pass och nationellt id-kort, ett så kallat EU-pass, och att en del av personalen flyttades över till gränskontrollen i Hyllie.

Sen dess har fler personal tagits in, bland annat volontärer, och arbetet med att färdigställa passen har effektiviserats på Skånes passstationer.

– Det har lugnat ner sig efter den intensiva perioden i fjol men även nu i maj-juni, vi har fått fler förstärkningar och just nu finns det gott om tider att boka, även under de närmaste dagarna, säger Lena Grankvist på passexpeditionen i Lund.

Hon berättar också att man hanterar cirka 200-250 passansökningar per dag i snitt på passexpeditionen i Lund.