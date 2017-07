Skåneslätten tia i Tjoget

ORIENTERING

Skåneslättens OL tog en tionde plats i den 42:a upplagan av Tjoget, som avgjordes i småländska Ormeshaga. Det var fyra platser bättre än ifjor. Klubbens ordförande Sten Segerslätt, som själv sprang 13:e sträckan, var nöjd med insatsen.

– Vi nådde vårt mål att bli näst bästa Skånelag. Det hade kunnat bli ännu bättre då vi saknade sex-sju löpare, konstaterade han.

Lisa Jonsson Nordin vann sista sträckan. Erik Barr Zeilon blev tvåa på sin distans.

Liksom förra året hamnade Lunds OK på 21:a plats. Stefan Elf lyckades bäst individuellt med en nionde plats. Malmö OK noterade placering 31. OK Orion vann, precis som i fjor, tävlingen före OK Pan-Kristianstad och Hakarpspojkarna. 76 lag startade, en ökning med fem från 2016. 65 av dessa fullföljde tävlingen.