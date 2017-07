Irländska filmare i Önneköp

Aaron Chalke får ta på sig en av Arnold Wernerssons hattar under besöket i Önneköp. Det var en fullspäckad helg för alla inblandade med konstant filmande under byns årligen återkommande sommarfest. Filmarna hoppas kunna sälja sin film till ett irländskt tv-bolag eller också visas på nätet. Först ska den klippas under tre veckors tid. Foto: Tobias Lagerholm

Hörby Arnold Äventyrarens resande över hela världen röner allt större uppmärksamhet. Efter att ha läst en artikel om hans kannibalmuseum på nätet blev irländska filmarna Diarmaid Keane, Brian Collins och Aaron Chalke nyfikna på äventyraren och byn Önneköp. Det blev en helg i kannibalmuseet, besök på sommarfesten och intensivt festande.

– Tanken är att vi ska göra en reseserie. Men inget kommer att toppa Önneköp, sade Diarmaid Keane.

Ja, Diarmaid Keane, Brian Collins och Aaron Chalke från Irland fick uppleva en helg i Önneköp som de sent kommer glömma.

Alla tre pluggade reklam tillsammans på universitetet i Dublin och är nu verksamma i reklambranschen i London och Dublin.

På egen hand har de länge drömt om att få göra ett antal resefilmer som inte är som andra reseprogram. Först hade de tänkt åka till Christiania i Köpenhamn men så kände de att det var ett område som redan bevakats.

I stället läste de en artikel om Arnold Wernersson.

– Vi ringde Arnold. Han berättade om mikronationen Önneköp och om en stor fest som var på sommaren. Efter två telefonsamtal hade vi bestämt oss för att resa. Och det är det bästa beslutet i mitt liv, säger Brian Collins.

– Från första minuten vi kom hit så har alla välkomnat oss med öppna armar. Fredagskvällen var en av de bästa kvällar vi har haft, sade Diarmaid Keane.

Efter rejält festande var samtliga tre något trötta på lördagsförmiddagen.

Bäska droppar och pepparrot var två specialiteter som de hade fått testa av Arnold ”Äventyraren” Wernersson och artisten Billey Shamrock. Den senare har nyligen spelat Önneköpsvalsen.

Senare på lördagen fick de en liten rundtur i Skåne för att sedan återvända till Önneköp och den årliga sommarfesten där bland andra Peter Wahlbeck och Janne Bark skulle uppträda.

Under lördagskvällen fick de tre filmarna dessutom komma upp på scen och ta emot publikens uppskattning.

– Då blev vi officiellt utsedda till nationen Önneköps irländska ambassadörer. Så vi ser fram emot rejält med cocktailfester i framtiden. Vi är överväldiga av mottagandet som vi fått. I dag är vi trötta, sade Diarmaid Keane till SkD på söndagen.

Förhoppningen är att filmen ska visas på irländsk tv eller på nätet. Tanken är att det ska bli en serie filmer där några hippies på Malta står näst på tur att bevakas.

Arnold Wernersson trivdes som fisken i vattnet under irländarnas besök. Den internationella uppmärksamheten är dock inte ny för honom i och med alla besökare som vill se hans kannibalmuseum. Nyligen gav han också ut en bok om alla sina resor runt om i världen.

Mitt under irländarnas besök gjorde dessutom grannbyn Huaröd en invasion helt enligt den konflikt som finns mellan byarna. Brian Collins berättade att det var just nationen Önneköp som framförallt lockade honom.

– Mikronationen var det som fick oss att packa väskorna, sade han.