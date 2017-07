Han tappade bort bindestrecket

höör Mannen bakom showartisten Babsan, Lars-Åke Wilhelmsson, får heta det. Likaså förre fotbollsbasen Lars-Åke Lagrell. Men Lars–Åke Olsson från Höör fick en smärre chock när han hämtade ut sitt senaste pass. Bindestrecket var borta.

– Jag törs inte säga när det försvann, säger han.

Vi börjar från början. Lars-Åke Olsson föddes 12 november 1933 i Sofia församling i Stockholm.

Förnamnet har han alltid gillat. Under 33 år som boende i Uppsala kallades han för Lars-Åke av såväl arbetskamraterna på S:t Eriks Betong som av hustrun Dagmar Stahlheuer Olsson.

Enda smeknamnet som funnits med i bilden är ”Lasse Krigare” som han fick under uppväxtåren i Malmöområdet Kirseberg.

– Du måste vara en jäkel på att slåss med ett sådant smeknamn, sa vänner och bekanta till mig. Men allt jag gjorde var att försöka undvika slagsmål, berättar Lars-Åke Olsson och skrattar åt minnet.

Under senare år har Lars-Åke noterat att post som skickats till honom gått under namnet Lars Olsson.

När han hämtade ut ett nytt pass i februari fick han nog. Även där var bindestrecket borta. Lars-Åke Olsson tog fram sitt gamla pass och såg till sin häpnad att bindestrecket saknades också där.

– Jag ringde Skatteverket för en förklaring om varför man tagit bort bindestrecket. Svaret jag fick var att det kunde ha hänt när de tog över folkbokföringen.

– Jag tyckte det lät byråkratiskt. Det är lätt för myndigheter att skapa problem för enskilda. Det kan skapa problem detta, säger Lars-Åke Olsson.

Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket säger att myndigheten tog över folkbokföringen redan 1 juli 1991. När personakterna skulle överföras skedde en hel del misstag.

– Så var det. Det gjordes rättningar under hela 1990-talet, säger hon.

Det behöver dock inte vara Skatteverkets handläggare som gjort fel.

– Antingen var det någon hos oss som missade med registreringen. Eller så stod det inget bindestreck i Lars-Åkes namn. Då har han inte hetat så, säger Agneta Carlquist.

– Det finns många andra varianter. Många har trott man hetat Carlsson med C fast det stavats med K. Personer med förnamnet Angelika som egentligen hetat Angelica och så vidare.

Men Skatteverket har inget emot förnamn med bindestreck i allmänhet eller namnet Lars-Åke i synnerhet?

– Nej haha, det får man absolut heta, säger Agneta Carlquist.

Lars-Åke Olsson säger sig vara säker på sin sak.

– Jag har haft bindestreck ända sen jag var liten i alla papper. Jag har levt med det helt enkelt. Det måste vara Skatteverket som sjabblat, säger han.

Hustrun Dagmar Stahlheuer Olsson tycker inte det är oväsentligt att namnet är korrekt.

– Lars-Åke är en del av hans identitet. Har man ett dussinnamn får man försöka profilera sig, säger hon.