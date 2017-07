Fiber på väg på landsbygden

SVALÖV IP Only är ett av företagen som ger Svalövs landsbygd supersnabbt bredband via fiber. Närmare 43 mil fiber lägger man ner. Två områden är byggbeslutade i och med att dryga 60 procent av hushållen där tecknat sig – och ett tredje är på gång.

Skånskan har tidigare berättat om de två stråken som är klara i områdena väster och öster om Svalövs tätort.

Nu är även landsbygden i södra delen av kommunen, med cirka 800 hushåll, på gång. Det handlar om landsbygdsområdet utanför tätorterna söder om Svalöv.

– Där är vi uppe i cirka 50 procents täckning i nuläget – och börjar närma oss målet som är 60-65 procent, säger JC Svensson, IP Onlys regionchef för södra Sverige.

JC Svensson säger att Svalövsborna aldrig kommer att kunna få fiber snabbare eller billigare än nu.

– Det är nu vi bygger och har maskinerna och personalen på plats. Det blir alltid billigare om vi gör allt på en gång.

IP Only, ägt av riskkapitalbolaget EQT som ingår i Wallenberg-sfären och har sjätte AP-fonden som delägare, har aktivitet i 28 av 33 skånska kommuner.

50 000 skåningar, därav 2 400 i Svalöv, har fått deras erbjudande om fiberindragning.

– Skåne är en väldigt viktig region för oss – och en av kommunerna som är mest på hugget är Svalöv, säger JC Svensson.



Svalövs kommun driver på och ser snabbt bredband som infrastruktur – snart lika viktig som el och vatten i hemmet.

– Jag vill att det ska vara lika attraktivt att bo och arbeta i landsbygden som i en tätort. Då krävs snabbt bredband, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Svalöv, Olof Röstin (M).

Kommunen har samarbetsavtal med IP Only och även med konkurrenten, Teliaägda Svenska Stadsnät, som redan dragit in bredband i Svalövs samtliga sex tätorter. IP Only jobbar med övriga delar av kommunen.

Det är både permanentboende, fritidshusboende och företagare som tecknat sig för IP Onlys fiber.

Även om det fungerar fint med ADSL idag så har Telia redan börjat stänga sitt kopparnät. Telestationerna repareras inte eftersom reservdelar saknas, utan ersätts med en trådlös 4G-lösning.

Det trådlösa Telia-alternativet är inte lika snabbt och säkert som bredband via fiber och har begränsad mängd data som ingår i abonnemanget. Det finns också en oro på Svalövs glesbygd att lösningen inte kan nå alla.

– Viktiga samhällstjänster via Internet blir allt vanligare. Blir man sjuk ska man kunna få vård hemma. Fler och fler kommunala tjänster tillkommer, säger Olof Röstin, som även betonar hur viktig en säker uppkoppling är för landsbygdsföretagen.

Svalövs kommun är berett att ta en diskussion om att gå in och stötta, så att alla får fiber även om målet idag ”bara” är 95 procent. Men det är en senare fråga. IP Only jobbar helt på kommersiell grund.

– Vissa områden kommer att bli tuffa att lösa utan stöd, säger JC Svensson.

Robin Östlin, bredbandssamordnare i Svalövs kommun, tycker inte heller att de kommuninvånarna som funderar på fatt dra in fiber ska vänta.

Då kanske inte IP Only får ihop tillräckligt många just där man bor – och då blir det ingen fiberkabel där alls, alternativt krympta områden där de i utkanterna drabbas.

20-30 kommuninvånare i veckan ringer honom och vill diskutera bredband. En del är ganska obekymrade och tänker att de kan beställa fiber om kopparnätet och ADSL-lösningen försvinner.

– Men det tar kanske två år att få fiber! I bästa fall ett år från det att spaden är i jorden. Att sitta och vänta när man har möjlighet att beställa blir varken bra för en själv eller för grannen, säger Robin Östlin.

I grannkommunerna Eslöv, Höör och Hörby har ett annat Teliabolag, Zitius, garanterat samtliga invånare bredband genom fiber.

Det erbjudandet får inte Svalöv eftersom det andra Teliabolaget, Svenska Stadsnät, redan är aktivt där.