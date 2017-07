Cupskräll av Hammenhög

FOTBOLL

Hammenhögs IF svarade för en riktig skräll när de vann YA-cupkvartsfinalen mot en division högre hemmahörande Tomelilla IF. Man gjorde det hemma på Hamondavallen och efter underläge med 1-2. Kevin Ketteridge gav Tomelilla ledningen och Ahmed Zukanovic satte 1-2-målet, men Hammenhög reste sig båda gångerna och vände efter mål av Noak Karlsson, Mattias Olsson (handikappstraff) och Henrik Lundberg.

I semifinalen kommer Hammenhögs IF att få möta Sjöbo IF. I den andra semin ställs IFK Simrishamn mot Liga 06.

I YA:s damcup är Janstorps AIF finalklart. I semin vann de med hela 7-3 borta mot Wollsjö AIF. I finalen ställs Janstorp mot vinnaren i semin Hammenhög-Spjutstorp.