Trängsel i kyrkan löst med svartbygge

Lackalänga Vikande besökssiffror är inget för Lackalänga kyrka. För att klara anstormningen sattes en friggebod upp för barnverksamheten. Bygglov krävdes inte men däremot tillstånd från Länsstyrelsen, som nu fastslår att Lillkyrkan måste rivas.

Lackalänga-Stävie församling brottas med ett angenämt problem. Det är fullt med folk i kyrkan på söndagarna.

– Vi kan ha allt från tre-fyra barn upp till tio-tolv, berättar kyrkorådets ordförande Carl Friman.

Söndagsskolan har inte haft någon bra plats att vara på.

– Vi har varit i vapenhuset, men gudstjänsten har stört barnen för mycket, berättar kyrkoherde Per Svensson.

Därför tog kyrkorådet beslut om att sätta upp en friggebod. Lillkyrkan är en vit träbyggnad med fönster från golv till tak. Den ligger invid huvudentrén och togs i bruk till första advent.

Här störs söndagsskolan inte av orgelmusik och sång. Planerna var att sätta upp ett litet kyrktorn på lillkyrkan som en pendang till det större tornet.

Men frid råder inte över lillkyrkan. Bygglov söktes aldrig hos kommunen då friggebodar inte är bygglovspliktiga. Däremot glömde man fråga länsstyrelsen om lov.

– Vi tänkte oss kanske inte helt för, säger Per Svensson.

I mars var länsstyrelsen på plats och konstaterade att det begåtts brott mot kulturmiljölagen då friggeboden ”påverkar upplevelsen av de kulturhistoriska värdena så pass negativt att den behöver tas bort”.

Länsstyrelsen möter sällan trångbodda församlingar och i det här fallet var syftet att främja barnens verksamhet.

– Utifrån vår församlings verksamhet har vi gjort en bra sak, som sedan råkar kollidera med de antikvariska kraven, säger Per Svensson.

Länsstyrelsen andas i sitt beslut viss förståelse för att svartbygget haft ett gott syfte. Först om ett år ska Lillkyrkan vara borta.

Då bedömer myndigheten att församlingen hunnit en bit på en planerad om- och tillbyggnad där kyrkan ska få en sakristia med handikapptoalett och ett litet altare för barnverksamheten söder om tornet.

Men ett år tror varken Per Svensson eller Carl Friman på. Den nya om- och tillbyggnaden har planerats sedan 2011 och är beräknad till mellan 10 och 12 miljoner kronor.

Enbart processen att söka kyrkoantikvarisk ersättning tar två år och då får man inte ha påbörjat insatserna.

– Fattar vi beslut i dag står det klart om tre-fyra år, säger Per Svensson.

Församlingen sticker inte under stol med att de hoppas få ha sitt svartbygget kvar ett par år till. För barnens skull.