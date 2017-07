Sommarjobbare får besök av facklig kampanjturné

beddinge strand Under två veckor är LO ute och informerar sommarjobbare om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

– Jag tycker att det är jättebra, särskilt för unga utan erfarenhet, säger Therese Lindberg som jobbar på Otto och glassfabriken.

I Beddinge strand som ligger precis på gränsen mellan Skurup och Trelleborgs kommuner ligger glasskaféet Ottos som säljer egentillverkad glass.

Under regntyngda skyar kom tre fackliga informatörer förbi under torsdagen.

Det var ingen slump. Just nu genomför LO årliga turné ”facket på sommarjobbet”.

– Vi har varit på två äldreboenden innan idag och efter vi har ätit lunch ska vi vidare till Ystad. Dom kallar oss en för en patrull, säger Lizette Landén och ler.

Hon är undersköterska till yrket men jobbar nu som organiserare på Kommunal.

Under sommarturnén handlar mycket om att informera om betydelsen av att ha ett anställningsbevis och ha koll på kollektivavtal och försäkringar

– Det är också viktigt med arbetstider, man ska jobba så man inte sliter ut sig, säger Daniel Tseng som också är med på turnén.

Både Lizette och Daniel tycker att det behövs mer kunskap om vilka rättigheter du har som arbetstagare.

Therese Lindberg som ansvarar för för scheman och löner på Ottos håller med om att det är bra med mer information.

Enligt Daniel är i stort sett alla arbetsgivare glada över att facket kommer och informerar.

Bakom glassdisken står Therese yngre syster Michelle tillsammans med Elice Almquist som båda ska jobba på glasskaféet i sommar.

Michelle jobbade tidigare som telefonförsäljare och ser fram emot att jobba med ett mer socialt yrke i sommar.

När tidningen kommer förbi är Elice i full gång med att tillverka våffelstrutar. Hon är från Hässleholm, men bor under sommaren i närheten av Beddinge strand hos sin morfar.

Hur mycket har du tänkt att jobba i sommar?

– Så mycket som möjligt, svarar hon snabbt.

LO:s patrull verkar nöjda med besöket när de åker vidare till nästa arbetsplats.

– Det här är roligt, men framförallt så himla viktigt. Det är en god gärning, säger Lizette Landén.