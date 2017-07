Österlen FF rasade samman

FOTBOLL Division 2-nykomlingen Österlen FF åkte på ett högst oväntat nederlag efter att ha tappat 2–0 till 2–3 borta mot nästjumbon Vimmerby IF.

Samtliga baklängesmål föll inom loppet av en kvart.

–Vad ska jag säga? Det går inte att fatta vad som hänt och än mindre försöka sig på en förklaring om eländet, konstaterade en bedrövad Mladen Blagojevic, tränare i Österlen.

– Förra torsdagen blev vi rånade i Lindsdal och detta var en ren kupp.

Första timmen gick nämligen knappast att klaga på.

Full fart framåt och gott om klara målchanser.

Geronimo Balint nickade in 1–0 på Joel Mårtenssons hörna i minut 29 och i 53:e minuten förvaltade Mårtensson ett friläge till att göra 2–0.

– Vi spelade seriens bästa fotboll och dominerade totalt. Det fanns inte på kartan att Vimmerby skulle kunna vända.

– Enda felet var att vi inte gjorde fler mål.

Helt plötsligt stämde dock allt för Vimmerby som tidigare bara klarat av att besegra IFK Malmö.

Oskar Stejdahl prickade in 1–2 via ribban, inhopparen Allan Zizinga satte 2–2 och Rickard Thuresson 3–2.

Detta mellan minut 69 och 84.

– Snacka om flyt för deras del.

Två snabba mål på ett tillslag från 25 meter, vilket inte ens händer i Champions League, och sedan 3–2 efter flipperspel i straffområdet, suckade Blagojevic.

– Man blir så besviken. I stället för sex klara poäng på två matcher står vi här med noll.

Trots förlusten kunde ÖFF-tränaren hitta ljusglimtar.

– Jag vill verkligen framhålla vårt beteende både förra torsdagen och i dag. Grabbarna har åkt på en massa skit, men ändå var det ingen som tog gult kort i onödan eller hittade på någon dumhet.

– Enormt att bete sig på detta sättet.

Nu väntar uppehåll för Österlen FF som spelar sin nästa division 2-match söndagen den 30 juli då IFK Berga gästar Skillinge IP.