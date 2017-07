Mattiasson klar för medalj på veteran-EM

BORDTENNIS Den för Kvarnby AK spelande Mikael Mattiasson är klar för medalj i M40-klassen i veteranbordtennisens EM. Guld, silver eller brons? Det är frågan inför dagens avgörande finalpass i Helsingborgs Arena.

Snart 42-årige Mikael Mattiasson gjorde debut i den högsta svenska serien som 19-åring på hösten 1994, då för Malmö FF mot Eslövs AI. Derbyt vanns av MFF med 6-4 sedan Mattiasson vunnit en singel och dubbeln i par med Allan Bentsen.

Hans aktiva glansdagar är sedan länge över, även om han just nu förbereder sig för spel i superettan, landets näst högsta division, där Kvarnby AK står inför sin debut.

I sitt första internationella veteranmästerskap är Mikael Mattiasson klar för medalj, detta i den yngsta klassen, M40, i det just nu pågående Europamästerskapet i Helsingborg. I dag klockan 12 ställs han i semifinalen mot polacken Marcin Kusinski.

– Det ska bli en oerhört rolig match. Det är ju inte ofta man får chansen att spela matcher i sådana här sammanhang, säger Mikael och blickar med spänd förväntan framåt.

– Vad jag hört har den här polacken gått till 1/8-delsfinal på ett riktigt VM. Jag vet vem han är, absolut. Det kommer att bli tufft, men framför allt kul.

Till semin har Mattiasson tagit sig via poolvinst och sedan fem segrar i slutspelet. Tuffaste matchen gick han i 1/16-delen mot dansken Henrik Wendelbo, seger med 3-2 efter 14-12 i skilje.

– Det kändes som att jag var utspelad i princip hela matchen. Ändå lyckades jag vinna, Jaf förlorade först set och låg under med 1-7 i andra. I ett annat set låg jag under stort, men vände. I skilje hade jag dock ingen matchboll emot mig, berättar Mikael.

Både i 1/8-delen och kvarten vann Mattiasson i tre raka set med klara siffror.

– Jag spelade bra. Ja, riktigt bra mot ryssen i 1/8-delen.

Om alla bitar fallit på plats hade Mattiasson spelat ytterligare en medaljmatch i dag, men sent på fredagseftermiddagen förlorade han i kvartsfinalen i M40-dubbeln i par med Kvarnby AK-kompisen Tomas Köszegi.

– Surt. Vi hade ledningen med 2-1, suckar Mikael efter nederlaget mot ett ungerskt par.

Kvarnbygubbarna hade 2-1, men tappade till 2-3 och missade på kuppen en medalj.

– De var lite bättre, framför allt i serve- och returspelet, medger Mikael.

Det kan noteras att Sjöbo BTK:s två bidrag till detta veteran-EM, Lars Sandmark och Peter Larsson, om vilka vi skrev i SkD efter deras inledande gruppspel i måndags, inte nådde någon medaljmatch. Men Lars Sandmark var nära. I M75-klassen stoppades hans framfart först i kvartsfinal mot Owe Weinprech från Tyskland. Peter Larsson vann en match i slutspelet innan han stötte på patrull av M60-klassens förstaseedade spelare, tysken Manfred Neiswand.