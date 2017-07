En riktig nostalgitripp

MOPPEGÄNGET

Det är en frihetskänsla att köra moped. Så säger flera av medlemmarna i Classic Mc Moped Club i Arlöv.

Många skånska motorfantaster intresserar sig för ungdomskulturen från 1950- och 1960-talet och framåt. Tidningen gör ett nerslag vid Kronotorps mölla för att söka svaret på varför.

– Det är en livsstil att ägna sig åt att meka med och åka moped eller motorcykel. Det finns många nostalgiska saker som vi minns och har med oss från den tiden, allt från när vi lekte med lego och Barbie till favoriträtten köttbullar med mos eller alla vinylplattorna med rock´n roll som vi lyssnade på, säger Johan Svensson, som är ordförande i CMMC och bor i Arlöv.

Han växte själv upp med mopeder som ett naturligt inslag under tonåren. Ganska snabbt blev det motorcyklar och i alla år har han samlat på prylar och fordon från knutte- och spättakulturen.

Idag är hans favorit-Mc av det brittiska märket Norton från 1971, som han har haft sen han var 17 år.

– Mopeden var inkörsporten till allt motorintresse. Många unga försökte få mopparna att likna motorcyklar, oftast som en form av choppers med förlängd framgaffel.



– Skärmar, kåpor och benskydd plockades bort och ersattes med höga styren, som kallades stockholmsstyret, och sissybaren eller ryggstödet blev ofta ett hemmabockat järn som i Skåne kallades Änglabåge.

När tidningen träffar motorfantasterna i Arlöv är det många som vill visa och berätta om alla detaljer på sina mopeder och motorcyklar, som de har tillbringat många timmar med att fixa i något garage.

Stämningen är god i den fina miljön och gänget samlas kring grillen för att smaka på en korv, ta en kopp kaffe eller en loranga och prata motor och om livet.

Här finns också några ungdomar som har upptäckt tjusningen med gamla mopeder, flakmoppar, vespor, motorcyklar, trehjulingar och bilar som har många år på nacken.

En mogen kvinna i en ung kropp. Så beskriver sig 26-åriga Angelica Sigurdh från Malmö, som älskar nostalgi och gärna tar sig en nöjestur på sin italienska Piaggio Ciao från 1984. Ibland har den kallats för en tjejmoped därför att den är liten och nätt att köra.

– När jag var yngre hade jag en nyare skoter som jag åkte med från landet till kompisarna i stan. Jag har också haft en veteranbil men nu ser jag fram emot att meka med min älskade gamla moppe, som jag kallar Ragnar efter en tv-serie, säger Angelica Sigurdh entusiastiskt.

När hon var femton drog hennes pappa Lars, som också sen länge är motorintresserad, med sig dottern till en av Classic Mc Moped Clubs träffar i Arlöv och sen dess är hon fast i sitt fritidsintresse.

– Jag älskar verkligen nostalgi och ibland känner jag mig som att jag är i fel generation. Musiken från 1950-talet, som Elvis, motorkulturen, pastellfärgerna i inredningen och alla roliga kläder, som de uppsatta håruppsättningarna är positiva inslag, berättar Angelica Sigurdh.

Bland entusiasterna hittar vi också Kjell Johansen från Malmö, bland moppevännerna kallad Dr Moppe. Han brukar hjälpa till att ställa en diagnos på medlemmarnas motorfordon vid olika träffar.

Denna pensionär har en massa protestmärken och namn från studenttiden skrivna på sin Koreaduffel, med modsbandet The Who på ryggen. Duffeln och den gamla hjälmen är oftast på när han kommer farande på sin flakmoped av tidigt 1970-tal. Den är målad i Konsums gröna färger.

– Jag började köra moped när jag var femton år och var springsjas för Solidarbutiken i Limhamn. Då fick man köra ut varorna till kunderna på en flakmoppe. Sen dess är jag fast och nu har jag flera mopeder som jag har samlat i en verkstad. De är mitt transportmedel för jag har inget körkort, berättar Kjell Johansen.

Han pekar på att många ”gubbar” och en och annan ”gumma” tar upp sitt motorintresse igen när de kommer i mogen ålder och barnen har växt upp. Då är det många som också söker sig till olika motorträffar för att umgås med likasinnade.

Två av dem som gärna kommer till träffarna vid möllan är Elsie Strandh och Bengt Olsson från Anderslöv. Han har i många år kört moped och ofta åkt iväg på olika rallyn och träffar, vilket gjorde henne avundsjuk.

– Jag hade bara kört moped en gång när jag var 15 år men när vi hittade en blå vespa från slog jag till. Nu kan vi åka på utflykt tillsammans. Den är veteranförsäkrad, så jag kan bara köra nöjesturer med den, förklarar Elsie Strandh.

En annan motorentusiast i klubben är Per Persson Lund, som redan i slutet av 1970-talet samlade ett gäng grabbar i en källarlokal i Arlöv, i samma hus där rockstjärnan Kal P Dal hade sin replokal.

Syftet var att meka med främst motorcyklar, som då var engelska och tyska men även en del specialbyggen.

– Vi kallade oss Trisseboda Flyers. Som andra motorklubbar på den tiden höll vi oss med ett eget rockband som spelade på olika hojpartaj, Micke Norton och skinnrockarna. Ofta träffades vi på Ungdomens hus i stan, nära där knuttarnas fik Frasses bar låg på 1950-talet, berättar Per Persson Landkvist, Önneköp.

Klubben följdes av flera andra men först i slutet på 1990- talet samlade Per Persson och Johan Svensson ihop sina kompisar och startade MCV-Syd, som 2007 bytte namn till Classic Mc Moped Club och gick upp i riksorganisationen SMC. Den jobbar för på ökad trafiksäkerhet för motorcyklister och mopedister.

– Vi bryr oss om varandra, både i och utanför trafiken och ger gärna varandra råd och tips. Alla som vill är välkomna och vi har alla åldrar och yrken representerade bland våra motorvänner, säger Per Persson Lund, som har en samling med de klassiska DKW-motorcyklarna.

Nu laddar moppegänget upp under sommaren med olika träffar. Redan i morgon, söndag, finns de på plats vid Mölledagen på Kronotorps mölla med andra föreningar. Dessutom ordnas tre motorkvällar i juli. I faktarutan tipsar de också om olika träffar runt om i Skåne.

Den 23 september hålls en riktig nostalgidag på Arlövs teater med rockabillymusik med The new Stock trio. Då utses också folkets val i klädsel, finaste mopeden, skotern och motorcykeln.

– Då gör vi en egen variant av den engelska ungdomskulturen på 1960-talet och låter rockers möta modsen under en tur på Malmö gator. Det blir en riktigt nostalgitripp, lovar Johan Svensson.

Han säger att Classic Mc Moped Club ser sig som fordonskulturens kulturarbetare. I april på en motorsportmässa, presenterade klubben ett tidsdokument om dagen H för femtio år sen, när Sverige fick högertrafik. Intressant fakta är också att 1974 kom också hjälmtvånget för motorcyklar och mopeder.

Några nyckelord:

Kaféracers: Knuttar som mekar med fordonet så att det liknar en tävlingsmaskin. Träffades ofta på ett kafé.

King Road: Styre identiskt med Marlon Brandonstyret.

Konfirmation: Kristen sedvänja vars högre mål är att inkassera en moped.

Loppa: Bit av slagg som har fastnat på tändstiftets elektrod = mopedtypiskt driftstopp.

Lämp: Kortform för lämplighetsintyg. Utfärdas av polismyndigheten vid körkort. Främsta hotbild för trimmade.

Mopedkåt: Kliande tonårsstadium mellan målbrott och fjunmustasch.

Rembrandt: Konstigt namn för remdriven moped.

Shopper: Motsats till chopper. Trehjulig moped med öppningsbar kaross och vindruta.

Källa: Lilla nostalgiboken o Johan Svensson.

Här kan du träffa andra motorintresserade i sommar:

Måndagsträffar för moped och mc med fika och grillning i Kulturhuset Östra Sallerup från klockan 17 med veteranmopedklubben Blau Rög.

Tisdagsträffar med motorintresserade från hela Öresund och knallar träffas vid Vikingatider i Löddeköpinge mellan 16 och 21.

Första tisdagen i månaden, maj-september, motorträff på Gärsnäs grillplats 17.30-21 plus motorträff 18 juli med Gärsnäs byalag.

Sista onsdagen i månaden, maj-september, kulturfordon och allmän träff i Killhult i Svensköp på Lina & Evas lanthandel mellan 18 och 20.

Torsdagarna 6/7; 13/7 och 20/7 moped och mc-träffar med fika och korvgrillning på Kronetorps mölla i Arlöv med Classic Mc Moped Club. 17.30–19.30.

15/7 Utställning o mopedrally i Kävlinge Folkets Park. Bilar Mopeder, livemusik och dansuppvisning från 11.30. Arrangör: Mopedsällskapet Ställbart.

13/8 Österlenkicken, rally för veteranmc och mopeder från Backakrogen Brösarp kl. 9. Arrangör är MCV Österlen.

16/8 Holly Hivers håller öppet hus för i Vinterlust i Tollarp 18-21. Musikkryss med Jadelands.

20/8 Årets veteranmoped 12.00-15.00 på Kronetorps Mölla i Arlöv med Classic Mc Moped Club.

Custon Vägkrog, fd Koppartransmackan i Tjörnarp arrangerar mopperallyt ”Bonnarundan”, start 10-11.

26/8 Mopedrally från torget i Önneköp med Blaurög från 10-14.30

Lergökarallyt med veteranmarknad o utställning på Valhall Park i Ängelholm 7-16. Arrangör: Klubb Lergökarallyt.

Svedala motor- och veterandag med utställning och marknad samt International Rally Sweden Skåne runt 9-15.

10/9 Veterandagen i Skåne Tranås med rally o veteranträff 10-16.

23/9 Nostalgidagen med kortege med mc och mopeder samt evenemang på Arlövs teater. Läs mer på www.cmmc.se.

24/9 Familjerally med tipsrunda på Österlen 13.00–17.00. Arrangör Gärsnäs byalag.

29/9 Stadsorientering i Staffanstorp för gamla bilar, mc och mopeder från 18.00.