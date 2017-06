Spårvägen försenas till 2020

Lund Den planerade 5,5 kilometer långa spårvägen mellan Lunds Central och ESS kommer inte trafikeras förrän 2020.

Anledningen är att bygget av en depå för spårvagnarna försenas.

Spårvagnstrafiken skulle enligt plan ha kommit igång september 2019. Lunds kommun, som ansvarar, för bygget av själva spåren förväntas hålla sin tidsplan, spåren ska vara lagda under 2018.

Att depåbygget, som regionen ansvarar för, fördröjs beror på ett beslut i regionfullmäktige om att sänka investeringskostnaden för depån som ska fungera som uppställningsplats och verkstad för spårvagnarna.

Efter fullmäktigebeslutet beräknas depåbygget gå på 200 miljoner kronor, 90 miljoner kronor lägre än ursprunglig kalkyl.

Den reducerade budgeten innebar att utformningen av depån behövde ses över och när ett nytt förslag nu arbetats fram står det klart att bygget väntas bli färdigt först hösten 2019 medan spårvagnarna kan kopplas in under vintern året därpå.

– För att säkerställa spårvägens kvalitet och driftsäkerhet måste vi tyvärr utöka byggtiden för depån. När spårvägen står klar ska den bidra till både Lunds och Skånes hållbara utveckling under lång tid framöver.

Då är det helt centralt att vi fattar förnuftiga beslut som inte kompromissar med kvalitén, kommenterar Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Bygget av spåren startade i mitten av februari.