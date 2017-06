Boende och butiks-ägare vill ha kameror

STAFFANSTORP Boende, besökare och handlare i centrala Staffanstorp har tröttnat på buslivet vid Torget.

Var för sig har de därför skickat in medborgarförslag om övervakningskameror.

Ett tiotal förslag har kommit in till kommunen den senaste veckan. Förslaget i samtliga är övervakningskameror vid rådhuset och torget.

Några går lite längre och vill även se kameraövervakning vid exempelvis skolor, parkeringar och andra offentliga byggnader i kommunen.

Utöver kameraövervakning efterlyses i flera av medborgarförslagen även patrullerande poliser.

Bakgrunden är det busliv som förekommit i centrala Staffanstorp det senaste året. Det har varit problem med gäng som förstört på bland annat biblioteket. Under en tid nekades några personer till och med tillträde dit.

För kort tid sedan kastades en stor sten in genom den glasade entrédörren till rådhuset. Entrén fick stängas och besökare hänvisas till annan ingång under saneringen.

De som skickat in medborgarförslag vill ha bort buslivet i centrum och otryggheten som följer i spåren. Äldre ska ha uttryckt oro över att gå till bankomaten, några har fått sin bil repad och rutor har krossats.



Kommun och polis har under våren riktat sina insatser mot just den här gruppen unga i centrum och det har gett effekt.

– Det har blivit lugnare och bättre på senaste tiden, men det där går i vågor, säger Jan Nilsson som äger fotobutiken i centrum.

Han är en av många som skickat in ett medborgarförslag om kameror.

– Det senaste som hänt är att unga rev ner stuprör som de plattade till och sen sprang runt med. Vi är också rädda för att fönsterrutor ska krossas och att säga till de här ungdomarna är svårt. Man blir inte populär och är rädd att det ska straffa sig.

Nu är det flera med verksamhet i området liksom boende och äldre som vill ha kameror i centrum.

– Jag tror det skulle lugna ner det hela lite, säger Jan Nilsson.

Medborgarförslagen som är inskickade kommer att behandlas av kommunpolitikerna som får ta ställning till om man ska ansöka om tillstånd för kameror eller ej.