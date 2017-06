Spela och sjunga är deras sommarjobb

SVEDALA Sommarensemblen har redan synts och hörts på förskolor och den kommer att dyka upp litet överallt. 12 musikintresserade ungdomar har som sommarjobb att sjunga och spela i kulturskolans regi.

Banankontakt och I will survive är två av låtarna som repeterades under onsdagen. Sambaversionen av Pippi Långstrump ska arbetas om.

– Den funkade inte för den här ensemblen, berättar Veronica Lindåker som leder ensemblen tillsammans med Albin Valastig.

Ensemblen sitter i Naverlönnskolans matsal/ateljé och repeterar. Kulturskolechef Mats Olofsson har precis meddelat att den ska till Röda skolan för ett framträdande under eftermiddagen.

– Vi hade vår premiärspelning på Floraparkens förskola i tisdags, berättar Veronica Lindåker. Det var en jättefin barngrupp som lyssnade på oss i nästan en halvtimme.

Ensemblen har inte spelat tillsammans tidigare och det är en hel del att repetera innan allt fungerar.

Ensemblen består av fiol, tvärflöjt, klarinett, gitarr, trumpet, tuba och fyra sångare. Ungdomar som gått ut nian eller första året på gymnasiet har fått sommarjobb i ensemblen i tre veckor.

– Vem som helst kan inte hoppa in här utan man måste ha spelat instrument eller sjungit tidigare, förklarar Mats Olofsson.

För snart tio år sedan hade vi en blåsensemble som sommarjobb. I år har den återuppstått i en annan variant.

Många minns när en hel orkester gick runt i centrum och på andra platser och spelade på somrarna. Det var också ungdomar som hade som sommarjobb att spela i den.

– Den här ensemblen kan också dyka upp i centrum. Om en butik lånar ut litet el kan vi lösa det. Den kommer att synas litet här och där, fortsätter Mats Olofsson.

Även äldreboenden kommer att få besök av ensemblen. Att angöra en brygga och Calle Schewens vals finns också på repertoaren.

– Vi har tränat på nio olika låtar hittills, berättar Ida Palm som spelar tvärflöjt. Det här sommarjobbet är jättekul.

Lisa Landin Grubb som spelar fiol håller med.

– Det här är mitt första sommarjobb. Jag ville gärna ha ett och att få jobba med musik är perfekt, tycker hon.

Anna Wernholm sjunger i kören.

– Jag har jobbat hos min pappa tidigare och hjälpt till att scanna in projekt. Det här är roligare.

Att det inte är det bästa badvädret utomhus gör inte saken sämre. Det är rätt så lagom väder för att sitta inomhus större delen av dagen.

– Man måste se till att dricka ordentligt och ha halstabletter med sig. Vi är ett lag och det fungerar inte att inte min röst håller, påpekar Emma Mattisson Rutland som också ingår i kören.