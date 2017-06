Dags för Svedalafestivalen

SVEDALA Ett 80-tal knallar och hantverksförsäljare kommer till Svedalafestivalen som tjuvstartar redan på fredagskvällen med mat, dryck och underhållning i öltältet på Marknadstorget.

Svedala marknad döptes förra året om till Svedalafestivalen.

– Festivalen och julmarknaden är våra största arrangemang under året, berättar Hans Breisner som är ordförande i Svedala handel.

– I år har vi satsat på att öppna tältet på Marknadstorget redan under fredagskvällen och vi hoppas att folk ska börja hitta dit redan då. Där kommer vi också att ha livemusik. Sedan fortsätter festivalen under både lördagen och söndagen.

Längs med Storgatan har butikerna flyttat ut och här finns även alla knallarna och hantverksförsäljarna. Det sedvanliga tivolit finns på Stortorget. På Svedalafestivalen finns även foodtrucks. föreningar berättar om sin verksamhet med mera. Under söndagen koras Årets Svedalabo.

För livemusiken svarar: Najz, Aggband, the Additudes, Mammut and the papputs, Melina Carlsson, Jonas Almquist och Primetime, Varite Vagant, Sjörövar Mange och Katta Pirat och Francis and the fathers.

Festivalen öppnar på fredagskvällen klockan 18 på Marknadstorget.

Mat- och öltältet har öppet till kl 24 under fredagen och lördagen och till klockan 17 på söndagen. Marknaden är öppen klockan 9-18 under lördagen och 10-17 under söndagen.