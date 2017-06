Äldsta festivalen satsar på bredden

Jazz, opera och operett, Broadwayshow, barockmusik, visor och à cappella. När Musik i Kullabygden går av stapeln den 2-9 juli blir det som vanligt ett brett utbud av musik.

– Vi försöker göra en festival där det finns något för alla, säger festivalens musikan-svariga Lisa Axdorph.

Musik i Kullabygden

30 juni – Jazzkväll i saluhallen med Björn Ingelstam Quartet

2 juli – Från Wien till Paris med Katarina Karnéus och Joachim Bäckström

3 juli – Schubert möter Weill med Kerstin Avemo och Mats Bergström

4 juli – Happy Days Are Here Again med Jeanette Köhn, Karl Dyall, Jonas Knutsson och Trio X

5 juli – Från Rom till Roman – med Dan Laurin, Anna Paradiso och Mats Olofsson

6 juli – Duo och solo med Christian Svarfvar och Peter Jablonski

7 juli – Mikael Wiehe med triokonstellation

8 juli – Henschel Quartett

9 juli – Magiskt sound i sommarkväll med The Real Group

Förra året firade Musik i Kullabygden 70-årsjubileum.

– Vi är Sveriges äldsta festival! säger Lisa Axdorph. Men det var ingen större skillnad på programmet under festivalen förra året. Däremot bjöd vi medlemmarna i vår vänförening på en stor fest.

Att vara en lokalt förankrad festival är viktigt och de cirka 300 medlemmarna vill man värna om.

– Man ska känna att det är en lokal festival, en festival där vi bor, säger Lisa Axdorph.

På programmet i år finns nio konserter som äger rum i Krapperups musikhall och i Vikens, Väsby och Brunnby kyrkor.

Som vanligt tjuvstartar man dock festivalen med en kväll i Saluhallen i Höganäs den 30 juni. Det är skånske och internationellt verksamme trumpetaren och sångaren Björn Ingelstam som tillsammans med Calle Brickman på piano, Matthias Petri på bas och Andreas Svendsen på trummor bjuder på både originalmusik och låtar ur den amerikanska jazztraditionen.

Först ut i Krapperups musikhall, den 2 juli, är programmet Från Wien till Paris i operans och operettens värld. Mezzosopranen Katarina Karnéus, som har medverkat i flera operauppsättningar på Metropolitan och i operahus runtom i Europa, är solist tillsammans med skånske tenoren Joachim Bäckström. De ackompanjeras av pianisten Johan Ullén på piano och av Indrakvartetten.

– Det är ett program som är gjort speciellt för oss – det är mycket jobb med det och det är så exklusivt! De har ungefär sex repetitionsdagar inför konserten – och förhoppningsvis kan de göra programmet någon annanstans också någon gång i framtiden, säger Lisa Axdorph.

Krapperups musikhall rymmer en publik på cirka 500 personer och där ges även programpunkterna Happy Days Are Here Again (med Jeanette Köhn, Karl Dyall, Jonas Knutsson och Trio X), Mikael Wiehe med en triokonstellation med gitarr och piano och konserten Magiskt Sound i Sommarkväll med The Real Group.

De olika kyrkorna är väldigt olika till sitt utseende och programmen är planerade efter vilket rum som passar bäst för vilket kyrkorum, förklarar Lisa Axdorph.

I Brunnby kyrka den 8 juli spelar Henschel Quartett från Beethoven till Shulhoff.

– Det är en jättefin stråkkvartett från Tyskland som är på turné ute i Europa som vi därför får möjlighet att höra här. Annars blir det svårt att ta hit utländska artister, det blir för dyrt, säger Lisa Axdorph.